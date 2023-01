Omicidio Maria Amatuzzo/ Il cugino: “L’ha chiamata con una scusa e poi le coltellate”

A I Fatti Vostri la drammatica vicenda di Maria Amatuzzo, uccisa a Trapani la vigilia di Natale con 12 coltellate all’addome, dal suo ex, il 63enne Ernesto Favara. Il programma di Rai Due ha intervistato il cugino della vittima: “Lui era molto più grande di lei – ha raccontato Jordy Minore, cugino della vittima – e questa cosa non piaceva a nessuno. Molte volte mio zio mi ha chiamato perchè lui la picchiava, era molto geloso”. Jordy ha continuato: “Ci ho provato a parlare, ci sono andato un paio di volte ma non cambiava, comunque nessuno si immaginava che sarebbe arrivato a questo punto. Non abbiamo fatto nulla per tenere unita la famiglia visto che c’erano di mezzo due bambine”.

Gabriel, modello morto in un festino/ Ex fidanzato: "Non si è fatto del male da solo"

E ancora: “La picchiava spesso ma lei rimaneva con lui per le bambine che avevano. Lui la perseguitava”. Ad un certo punto Maria Amatuzzo è riuscita a denunciare il suo marito, ma non si è mai presentata in tribunale: “Forse al primo impatto era nervosa, l’ha denunciato, e poi si è tirata indietro. Lui sbagliava e poi le chiedeva scusa ma il rapporto ormai era finito. Le bimbe sono state allontanate – ha proseguito – ed ora devono crescere senza mamma e con il papà che è inaffidabile. Io sono disposto a crescerle, ne ho anche due che sono la mia vita. Sono molto legato a queste bimbe, sono per la famiglia”.

Gianna Del Gaudio/ Giorgio Portera, consulente Antonio Tizzani: "Scena del crimine…"

OMICIDIO MARIA AMATUZZO, IL CUGINO: “SE DOVESSI RIVEDERLO…”

Poi si arriva alla Vigilia di Natale, quando Maria Amatuzzo è stata uccisa: “E’ successo che lui l’aveva chiamata con una scusa, dicendole che aveva dimenticato delle cose a casa, poi lei l’ha fatto entrare ed è stata accoltellata con un coltello enorme per più di 12 volte”. Jordy, cugino di Maria Amatuzzo, ha proseguito: “Io l’ho saputo da Facebook, credevo in uno scherzo ma poi chiamando mia moglie e mio zio mi hanno confermato la disgrazia. Il primo pensiero è andato alle bimbe, è normale. Mio zio non ha la possibilità economicamente di sostenere le bimbe, lui lavora alla giornata, non riesce a sostenerle”.

Martina Scialdone/ Avv killer, Costantino Bonaiuti "Voleva suicidarsi, non ucciderla"

L’avvocato della famiglia, Daniele Cimiotta, in studio a I Fatti Vostri, ha aggiunto: “Il signor Favara è in carcere a Trapani, la Procura sta facendo accertamenti, siamo in attesa dell’autopsia. Al momento è contestata anche l’aggravante dell’efferatezza. Siamo fiduciosi nel lavoro della Procura”. Il cugino di Maria Amatuzzo ha concluso: “Se dovessi rivederlo gli sputerei in faccia, le donne non si toccano, ha tolto la madre a due bambine. Vogliamo solo giustizia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA