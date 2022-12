Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Trapani: 29enne uccisa a coltellate, fermato il marito

Ultime notizie: femminicidio in provincia di Trapani

Un femminicidio è accaduto nella giornata di ieri a Marinella di Selinunte in provincia di Trapani. L’omicidio è stato commesso a coltellate ed è stato perpetrato in Via Cassiopea nella casa della donna. La vittima aveva 29 anni e si chiamava Maria Amatuzzo. Per questo delitto è stato fermato il 63enne Ernesto Favara, marito della vittima, che è stato interrogato in caserma dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini. La causa del femminicidio potrebbe essere la voglia della vittima di separarsi che era stata manifestata da tempo.

Ultime notizie: ciclismo in lutto per la morte di Vittorio Adorni

Morto ieri all’età di 85 anni, Vittorio Adorni, uno dei più grandi ciclisti italiani che nel corso della sua carriera ha saputo conquistare la maglia rosa al Giro d’Italia nel 1965 e il campionato del mondo tre anni dopo a Imola. Una carriera da professionista che durò dal 1961 sino al 1970 e durante la quale corse in squadra sia con felice Gimondi, nella Salvarani, che con il “cannibale” il belga Eddy Merckx nelle file della Ffaema. Adorni è stato anche introdotto nella Hall of Fame del ciclismo ed era un grande interprete anche in televisione divenendo un opinionista della famosa trasmissione condotta da Sergio Zavoli, intitolata “Processo alla tappa”, in onda dopo l’arrivo delle tappe della corsa rosa. Una delle sue gare più straordinarie fu proprio il campionato del mondo che Adorni vinse dopo una lunghissima fuga durata 90 chilometri. Al mondiale di Sallanches aveva vinto la medaglia d’argento e per tre volte era salito sul podio di una delle più grandi classiche, la Liegi – Bastogne – Liegi.

Ultime notizie: licenziata Manovra alla Camera, ora passa al Senato

Con il voto di fiducia al termine di una lunga discussione e con le opposizioni che accusano, insieme ai sindacati, il governo di aver emesso una legge ingiusta soprattutto con le fasce più deboli, la Manovra di bilancio per il 2023 è stata approvata ed ora inizierà il suo esame anche al Senato dove approderà il prossimo 27 dicembre con l’intento di essere approvata anche dal secondo ramo del parlamento entro il 31 dicembre. Le accuse riguardano innanzitutto la distribuzione delle risorse stanziate per la lotta al caro energia alla quale sono stati destinati 21 dei 35 miliardi di euro totali che sono previste dalla legge di bilancio. Il governo infatti ha destinato maggiore attenzione verso la categoria dei lavoratori autonomi ai quali è destinato l’aumento della “flat tax”.

Ultime notizie: Giappone travolto dal gelo, morti e feriti

Una morsa di gelo ha colpito il Giappone provocando 13 morti e 80 feriti, mentre circa 10mila famiglie non hanno a disposizione l’elettricità. Il grande gelo che si è abbattuto sul Giappone ha provocato anche disagi alla circolazione autostradale, a quella ferroviaria ed anche cancellazioni di voli. La morsa del gelo ha colpito soprattutto la parte nord del Paese asiatico, in particolare in due prefetture, quella di Kumamoto e quella di Kagoshima, con la situazione che non mostra segni di miglioramento. L’agenzia meteorologica giapponese ha comunicato che sia nella regione nord che lungo le coste sono previste nevicate con almeno 60 centimetri di altezza.











