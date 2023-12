Omicidio Pierina Paganelli/ Barzan: “Loris Bianchi mai contraddittorio, non è un indagato”

Storie Italiane torna a parlare del caso di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini in circostanze misteriose davanti al box di casa. In collegamento con il programma di Rai Uno, vi era Davide Barzan, consulente di alcune persone che orbitano nella famiglia della vittima, fra cui Loris Bianchi, fratello della nuora di Pierina Paganelli. Barzan ha cercato di fare chiarezza in merito ad alcune dichiarazioni rilasciate dallo stesso Loris sempre a Storie Italiane nella giornata di ieri: “Lui ultimamente si è allontanato nel senso che ha lasciato la famiglia di Manuela e Giuliano a parlare delle loro cose, facendosi da parte per frequentare meno la loro casa. La credibilità di Loris credo che sia fuori discussione – ha proseguito Barzan – la sua versione non è mai stata contraddittoria, anzi tutt’altro, tanto è che la sua buona fede è stata dimostrata mostrandosi sempre disponibile con le telecamere, Loris non ha nulla da nascondere”.

Omicidio Pierina Paganelli/ Loris Bianchi: “Mi sento sospettato? Solo dalla stampa”

E ancora: “Chi contraddice parla solo di congetture, qui si parla di persone che non sono iscritte nel registro degli indagati nonostante l’omicidio sia avvenuto 70 giorni fa, Loris è un semplice testimone al momento. stiamo discutendo del nulla, al momento non vi sono prove, le contraddizioni se vi sono state io non li vedo, sono anche passati 70 giorni quindi i ricordi vanno sempre più ad affievolirsi, può essere normale che un giorno una persona si ricorda i fatti in un modo e poi in maniera diversa un’altra volta. Loris è stato sentito solo una volta, forse qualcosa in meno di 9 ore”.

Davide Ferrerio/ La mamma: “Mio figlio in una pozza di sangue, ma l'aggressore non si è fermato”

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, BARZAN: “NON ABBIAMO ACCESSO AL FASCICOLO”

Barzan ha proseguito, sempre parlando dell’omicidio di Pierina Paganelli e della posizione di Loris Bianchi: “Noi non abbiamo ancora accesso al fascicolo del pubblico ministero, quindi non sappiamo se è vero che la telecamera abbia inquadrato qualcuno, sono delle notizie giornalistiche quindi a questo non posso rispondere. Loris difende Luis? Lo fa semplicemente perchè ha un’amicizia con lui. I due non si sentono da un mese? Perchè sono uscite queste voci confermate della relazione extraconiugale con Manuela quindi non vuole mettere in difficoltà gli stessi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA