Omicidio Pierina Paganelli: indagato il vicino Louis Dassilva/ Possibile svolta nel giallo di Rimini

Possibile clamorosa svolta per quanto riguarda l’omicidio di Pierina Paganelli, la 76enne di Rimini che è stata uccisa davanti al garage di casa lo scorso 3 ottobre 2023. A più di 8 mesi dall’omicidio c’è un primo indagato e si tratta di uno dei personaggi che spesso e volentieri sono stati nominati negli ultimi mesi, legati appunto a questa vicenda. Stiamo parlando precisamente di Louis Dassilva, vicino di casa della vittima.

La notizia è stata data da TgCom24.it che ha fatto sapere che gli inquirenti hanno comunicato il tutto al diretto interessato durante il pomeriggio di ieri, giovedì 6 giugno 2024, dopo un incontro in Questura con gli investigatori della squadra mobile di Rimini, nonché Daniele Paci, il sostituto procuratore. A Dassilva è stato notificato un avviso di garanzia, attraverso cui gli inquirenti hanno fatto sapere che saranno disposti degli accertamenti tecnici irripetibili, leggasi la comparazione del dna che è stato prelevato dalla scena del crimine e dal corpo della povera Pierina Paganelli, ma anche su molti altri oggetti.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: INDAGATO IL VICINO LOUIS DASSILVA. IERI LA CONVOCAZIONE IN QUESTURA

Si tratta di accertamenti che dovranno essere effettuati alla presenza dell’avvocato difensore dello stesso Louiss, e con un consulente tecnico nominato a sua scelta. L’indagato, spiega ancora TgCom24.it, ha il diritto di essere presente durante gli accertamenti e rappresentato anche durante gli esami eseguiti in laboratorio. A riguardo viene specificato che la nota criminologa ed opinionista tv, Roberta Bruzzone è già stata nominata consulente della difesa.

Qualcosa si era già iniziato a capire ieri, quando Valeria Bartolucci, la moglie di Louiss, era stata convocata negli uffici della Questura, dopo di che è giunta la notifica di indagine. Secondo TgCom24.it la posizione dell’indagato sarebbe “estremamente delicata” e dipenderà da ciò che avrà detto la sua compagna agli inquirenti in merito alla sera del 3 ottobre 2023, attorno alle ore 22:15, quando venne commesso appunto l’omicidio brutale della povera Pierina Paganelli.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: INDAGATO IL VICINO LOUIS DASSILVA. LA POSIZIONE DI VALERIA

Valeria ha sempre sostenuto di essere stata sul divano di casa quella sera a fianco del marito, e qualora lo stesso fosse uscito di casa l’avrebbe sentito. Ma nel momento esatto in cui la 76enne di Rimini veniva accoltellata, sembra che marito e moglie non fossero assieme. Dassilva si è scoperto avere una relazione con Manuela Bianchi, la nuora della vittima, e il marito di Manuela, Giuliano Saponi, è stato ridotto in fin di vita in occasione di un incidente stradale. Insomma, una situazione decisamente particolare ma dopo otto mesi di indagini la possibile svolta.

Va detto per correttezza di informazioni che Louis si è sempre dichiarato innocente ed estraneo alla vicenda ma secondo i sospetti la relazione clandestina con Manuela Bianchi potrebbe rappresentare una sorta di “movente”. Fino a pochi mesi fa i rapporti fra la Bianchi e i coniugi Dassilva erano buoni, ma quando è emersa la notizia del tradimento i tre si sono allontanati e Valeria ha accusato più volte Manuela nelle ultime interviste.











