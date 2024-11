OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, NUOVI INDAGATI?

Le indagini sull’omicidio Pierina Paganelli potrebbero regalare nuovi colpi di scena? L’interrogativo sorge inevitabilmente dopo le dichiarazioni rese dal giornalista Carmelo Abbate a Quarto Grado. “Nessuno è obbligato a dire la verità, ma vedrai che presto o tardi qui ci saranno altri indagati“, ha esordito dopo un servizio dedicato alle versioni fornite dalla moglie di Louis Dassilva.

“Qualcuno risponderà di false dichiarazioni al pm, qualcuno di favoreggiamento e qualcuno forse rischierà il concorso in omicidio. Vedrai… presto o tardi vedrai che succederà“, ha aggiunto Abbate, sganciando quella che il conduttore Gianluigi Nuzzi ha definito una “bomba“.

Già a maggio Carmelo Abbate aveva parlato di una possibile svolta, confermando che era a questo che faceva riferimento. “Qualcuno magari non si rende conto che ha protetto o non ha detto o in qualche modo si è reso corresponsabile, c’è pure quella morale“.

LA “BOMBA” DI CARMELO ABBATE

Presente in studio anche il criminalista Davide Barzan, che assiste Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, e il fratello Loris. “Al momento non ci sono evidenze di altri indagati“, ha commentato, precisando anche successivamente che non ci sono elementi per dubitare dei suoi assistiti. “Carmelo in genere non spara cavolate“, ha dichiarato dal canto suo Gianluigi Nuzzi, confermando che la “bomba che ha lanciato” il suo opinionista aprirebbe a “un gruppo di potenziali indagabili“.

Comunque, Carmelo Abbate non si è sbilanciato sull’identità dei possibili nuovi indagati: “Non so dirti di più, se non che quello è il ventaglio dei reati“. Ma esclude che possa essere contestato il tentato omicidio, mentre riguardo gli sviluppi ha concluso che la svolta “potrebbe avvenire prima della chiusura o dopo“.

