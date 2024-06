Omicidio Pierina Paganelli/ Louis Dassilva a Chi l’ha visto?: “Quella sera non sono uscito di casa”

Si torna a parlare del caso di Pierina Paganelli nel programma di Rai Tre, Chi L’ha visto, alla luce delle recenti indagini nei confronti di Louis Dassilva. Il talk di Rai Tre ha intervistato proprio Louis, e il giornalista ad un certo punto ha chiesto cosa si fossero detti con Manuela Bianchi quando si sono incontrati in un albergo dopo l’omicidio di Pierina, ma Louis è apparso imbarazzato, sembra che stia per dire qualcosa per poi interrompersi guardando la moglie Valeria Bartolucci e il suo avvocato: niente, silenzio.

Chi l’ha visto sottolinea come gli inquirenti verificheranno se sui vestiti di Pierina Paganelli ci sono le tracce dell’uomo. A riguardo viene segnalato che Manuela ha preso i vestiti di Louis dall’ospedale mentre lo stesso era ricoverato per un incidente: “Se mettiamo insieme tutte le tessere… fino a prova contraria sono tutti innocenti, noi e loro…”, aggiunge Valeria, insinuando che il dna di Louis possa essere stato “sparso” da qualcuno. Louis ha sempre dichiarato di aver toccato il corpo di Pierina: “Io le ho toccato la gola e il polso per sentire, i vestiti non credo”. Quindi ha precisato: “Io non c’entro nulla in questa situazione e non farei mai nulla del genere”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: LE PAROLE DI LOUIS

Ma chi è quella persona che viene inquadrata dalle immagini di sorveglianza e che mostra un uomo che passa vicino alla farmacia la sera dell’omicidio di Pierina Paganelli? “Dopo le 22 io non mi sono allontanato dalla mia abitazione, me lo ricordo bene? Sì, non sono sceso”, ha detto l’indagato. Quella sera ha dichiarato di aver guardato un film su Netflix: “Non me lo ricordo il titolo, guardiamo tanti film, non lo avevamo neanche finito quel film”.

Valeria ha sempre confermato la versione del marito, spiegando che non sarebbe potuto uscire di casa senza che lei non se ne fosse accorta: “Sarebbe dovuto tornare poi fare la doccia, non torni pulito dopo un omicidio”. Ma Pierina sapeva che l’amante di Manuela era Louis? “Manuela mi amava? Può darsi”, dice lo stesso indagato. Manuela oggi è parte offesa, come si legge dai documenti della Procura, e non vuole rispondere a chi le chiede se la relazione con l’uomo sia ancora viva o meno.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: UN MISTERO SENZA FINE

Un giallo che non sembra trovare la parola fine, anche se l’indagine nei confronti di Louis potrebbe portare a qualche novità. La cosa certa è che le due famiglie, quella di Louis e Valeria da una parte, e quella di Manuela Bianchi (e del fratello Loris), dall’altra, un tempo fortemente unite, sembrano essersi definitivamente allontanate dopo la vicenda e la sensazione circolante è che non torneranno mai ad avvicinarsi.

Valeria ha infatti puntato il dito nei confronti di Manuela nelle ultime interviste, sospettando anche che qualcuno voglia incastrare lei e il marito mentre dal suo canto, Manuela Bianchi (ricordiamo nuora di Pierina Paganelli), ha continuato a difendere a spada tratta l’uomo, dicendosi convinta che sia innocente, così come la stessa. Insomma, chi ha ucciso Pierina Paganelli? E’ davvero possibile che l’abbia ammazzata qualcuno esterno alla cerchia famigliare?

