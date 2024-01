Omicidio Pierina Paganelli/ Manuela: “Sono innocente, ho tanta paura, voglio che tutto questo finisca”

Storie Italiane ha aperto stamane con il caso di Pierina Paganelli, l’anziana signora uccisa davanti ad un garage di un palazzo di Rimini più di 100 giorni fa, e per cui non è ancora stato individuato l’assassino. Il programma di Rai Uno ha parlato con Manuela, la nuora della vittima, che ha raccontato gli ultimi risvolti, a cominciare dall’uscita dei Testimoni di Geova: “Ero una testimone di Geova, la decisione che ho preso nelle ultime decisioni è fra le più difficili della mia vita, disassociarmi dalla congregazione dei Testimoni di Geova, non è un allontanamento ma tramite una lettera ho detto che non volevo più farne parte”.

“Con tutta la situazione emersa – ha continuano Manuela – a seguito della morte di mia suocera, poi sono venute fuori tante altre cose personale, la mia vita privata è stata messa in piazza e questo ha creato non pochi problemi alla mia famiglia e alla congregazione… pettegolezzi, l’aspetto mediatico che ha circondato i Testimoni hanno pesato tanto sui miei fratelli e per questo ho preso questa decisione dolorosa ma dovuta”.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI: “HO PAURA AD ANDARE IN GARAGE”

Più specificatamente sul caso della morte di Pierina Paganelli, Manuela ha spiegato: “Sono certa, sicura, sono innocente. E’ tutto ancora in ballo quindi non posso dire sicuramente di essere serena ma anche di essere tranquilla, a volte si dice male non fare paura non avere, io non ho fatto del male, ma le cose a volte non si sa come vanno quindi è logico che sono ancora abbastanza in ansia. Mi auguro che questo momento così terribile finisca al più presto per tutta la famiglia, trovare chi ha fatto questa cosa a mia suocera, spero in una giustizia che venga fuori al più presto e che con il tempo, nonostante la mancanza si possa tornare ad una vita normale”.

La nuora di Pierina Paganelli ammette di avere ancora tanta paura: “Quello che sento ancora tanto è la paura, la paura di vivere in quella palazzina. Non sapendo chi è stato mi guardo attorno continuamente, andare in garage è un problema, si passa dall’esterno e non dall’interno, ti chiedi come possa succedere una cosa del genere e non avendo ancora risposta la paura c’è, per tutta la mia famiglia”.











