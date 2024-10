Dramma a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove la 18enne Sara Centelleghe è stata assassinata in casa. L’episodio è riportato da numerosi organi di informazione, a cominciare dal sito di BergamoSera, dove si precisa che l’assassinio è stato compiuto nella notte fra venerdì 25 e sabato 26 ottobre. Il suo corpo, purtroppo senza vita, è stato ritrovato in un appartamento sito in via Nazionale: qualcuno l’avrebbe accoltellata, anche se per il momento il killer resta senza volto.

Secondo quanto emerso la 18enne sarebbe stata colpita più volte con un grosso coltello in particolare nella zona superiore del corpo: durante l’aggressione la giovane sarebbe anche riuscita in qualche modo a scappare, provando a chiedere aiuto, e ciò viene provato dal sangue che è stato rinvenuto sulle scale e sul pianerottolo fuori di casa, delle macchie ma anche delle impronte di piedi nudi.

OMICIDIO SARA CENTELLEGHE, 18ENNE UCCISA A COSTA VOLPINO: COME SHARON VERZENI

Purtroppo non ce l’ha fatta Sara Centelleghe a salvarsi visto che quando sono arrivati i soccorsi era ormai troppo tardi. Una scena drammatica che ha ricordato quanto accaduto alla povera Sharon Verzeni, un’altra ragazza uccisa in provincia di Bergamo, precisamente a Terno d’Isola, anch’essa accoltellata e anch’essa immolatasi in un disperato tentativo di salvarsi chiedendo aiuto.

La vittima si chiamava Sara Centelleghe, come precisa Il Giorno, una ragazza appunto 18enne italiana, che viveva con la mamma ma con il padre, visto che i due genitori erano separati. Per gli inquirenti si tratterebbe di una rapina finita nel sangue, e al momento si sta indagando sulle conoscenze della povera vittima per cercare di capire se vi fosse qualche situazione particolare, o se la stessa avesse segnalato magari uno stalker o un ragazzo che aveva conosciuto di recente.

OMICIDIO SARA CENTELLEGHE, 18ENNE UCCISA A COSTA VOLPINO: LE PAROLE DEGLI AMICI

In base alle info emerse in queste ore sembra che la 18enne di Costa Volpino, Sara Centelleghe, fosse in casa venerdì sera con un’amica, un’altra 18enne, che ad un certo punto sarebbe uscita per andare a comprare da bere, ma quando rientrata avrebbe appunto trovato la povera Sara senza vita. A quel punto ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati sul luogo segnalato nel giro di pochi minuti. Per gli amici si trattava di una ragazza molto tranquilla, che non aveva problemi ne tanto meno dei nemici. Frequentava la quinta liceo a Lovere e fra pochi giorni avrebbe compiuto 19 anni, precisamente il prossimo 9 novembre.

La sua migliore amica, la descrive in lacrime come la sua “metà”, aggiungendo che stavano organizzando il compleanno, pensando dove andare a festeggiare. Secondo Bergamonews i carabinieri escludono che l’omicidio della 18enne di Costa Volpino sia avvenuto nell’ambito famigliare, mentre è molto più probabile che l’assassino sia un amico della vittima, o comunque un conoscente, o come detto sopra, una persona che Sara aveva conosciuto da poco. Sono attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.