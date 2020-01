Omicidio Serena Mollicone/ Oggi l’udienza preliminare, i Mottola “Siamo innocenti”

Quella di oggi è una giornata molto importante in merito all’indagine riguardante l’omicidio di Serena Mollicone, la ragazza di Arce uccisa nel 2001. Alle ore 10:00, presso l’aula Gup del tribunale di Cassino, si sono presentati i tre componenti della famiglia Mottola, accusati di omicidio volontario e di occultamento di cadavere. Assieme a loro anche i due carabinieri che prestavano servizio presso la caserma di Arce, dove, secondo le perizie della Procura, Serena Mollicone sarebbe stata uccisa a seguito di una violenta aggressione. Dovranno rispondere al Gup l’ex comandante della caserma, Franco Mottola, nonché il figlio Marco, e Anna, madre e moglie del maresciallo. Assieme a loro, i due militari Vincenzo Quatrale, che è anche accusato di aver istigato il carabiniere Tuzi al suicidio, nonché Francesco Suprano.

OMICIDIO SERENA MOLLICONE, MARCO MOTTOLA: “NON HO VISTO SERENA IL PRIMO GIUGNO”

Il programma di Rai Uno, Storie Italiane, ha mandato in onda le dichiarazioni di Franco e Marco Mottola, che dopo mesi, per la prima volta, hanno rotto il silenzio: “Ci siamo chiusi a riccio – le parole dell’ex comandante – da quando ci siamo accorti che ci sommergevano di sospetti. Sono innocente – ha aggiunto – respingiamo ogni accusa”. Simile il pensiero del figlio Marco: “Non ho mai fatto male a Serena Mollicone, sono innocente, respingo ogni accusa. La mattina del primo giugno non l’ho vista. In vita mia ho dato molti problemi alla mia famiglia e di questo ho chiesto scusa a loro. Abbiamo fiducia nella giustizia”. La famiglia Mottola è difesa dall’avvocato Francesco Germani, mentre Quatrale, da Candice ed Arpino, e Suprano, dall’avvocato Rotondi. Le parti civili sono invece Guglielmo Mollicone, il padre di Serena che da anni si batte per la verità e che al momento è ricoverato in ospedale a seguito di un malore, nonché la sorella di Serena, Consuelo. In aula presente anche la famiglia Tuzi.

