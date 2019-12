Omicidio Serena Mollicone/ Video, Le Iene da Marco Mottola: lui non risponde e scappa

“Le Iene” da Marco Mottola per il nuovo servizio sull’omicidio di Serena Mollicone. L’uomo è indagato per la morte della ragazza, uccisa appena maggiorenne ad Arce in provincia di Frosinone. Veronica Ruggeri lo ha incontrato per raccogliere la sua testimonianza. È il figlio dell’allora comandante dei carabinieri: ai tempi era indicato da molto come spacciatore del paese. «Ciao Marco, sono Veronica Ruggeri, inviata de Le Iene. Io volevo chiederti: come mai oggi sei indagato per l’omicidio di Serena Mollicone?», gli chiede. Ma lui non si ferma a parlare, anzi va via. «Non è giusto stare in silenzio ancora. E scappa…», dice Veronica Ruggeri mentre Marco Mottola va via. Quando riesce a raggiungerlo di nuovo rilancia con un’altra domanda: «Come mai sulla testa di Serena c’è del legno compatibile con quello della caserma?». Ma anche in questo caso non riceve risposta. Ma questa è solo un’anticipazione del servizio che andrà in onda stasera per la terza parte dell’inchiesta sull’omicidio di Serena Mollicone.

OMICIDIO SERENA MOLLICONE: LE PRIME DUE PARTI DELL’INCHIESTA IENE

Quello di Serena Mollicone è un mistero irrisolto da 18 anni. La ragazza è stata uccisa appena maggiorenne nel 2001: è morta soffocata da un sacchetto di plastica. Ma dopo anni non c’è ancora il nome del suo assassino. Risulta indagato Marco Mottola, suo amico e figlio dell’allora comandante dei carabinieri che si occupò delle indagini, che è indagato anche lui per l’omicidio della ragazza che sarebbe avvenuto nella caserma di Arce, in provincia di Frosinone. «Picchiano Serena, cade e si fa male. Anziché aiutarla continuano a darle botte», è la tesi di Guglielmo Mollicone, papà della vittima. Anche il brigadiere Santino Tuzi ha accusato i Mottola dell’omicidio della ragazza. All’epoca lavorava in quella caserma, ed è stato il primo a dichiarare in procura di aver visto Serena Mollicone all’interno della stazione dei carabinieri il giorno della sua scomparsa, senza averla vista uscire. Ma pochi giorni dopo la sua testimonianza è stato trovato morto vicino alla diga di Arce. Le Iene oggi racconteranno le novità dell’inchiesta di Veronica Ruggeri.





© RIPRODUZIONE RISERVATA