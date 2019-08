Giovane barista accoltellata e uccisa nel suo locale/ Reggio Emilia: caccia all’uomo

Una giovane barista di origini cinesi è stata accoltellata ed uccisa nel locale in cui lavorava. E’ accaduto oggi, giovedì 8 agosto, intorno alle ore 18.00 a Reggio Emilia. L’omicidio, secondo le primissime informazioni che trapelano dai media locali, si è consumato presso il bar Moulin Rouge, nella periferia della città. Stando a quanto emerso, la vittima sarebbe stata raggiunta da alcune coltellate sferrate da un uomo che poi si sarebbe dato prontamente alla fuga facendo perdere le sue tracce. La barista sarebbe deceduta sul colpo. La polizia è già sul luogo del delitto ed ha avviato tutte le indagini del caso per fare luce su quanto accaduto e consegnare alla giustizia il responsabile del sanguinoso fatto di cronaca. Inutile l’intervento sul posto del 118, i cui operatori hanno solo potuto constatare la morte della giovane. Tuttavia, sono stati chiamati a soccorrere la madre della vittima, presente al momento dell’omicidio e colpa da malore. Giunti anche gli uomini della Scientifica e gli assessori Nicola Tria e Alex Pratissoli del Comune di Reggio.

OMICIDIO A REGGIO EMILIA: GIOVANE BARISTA UCCISA

E’ caccia aperta all’uomo che nel tardo pomeriggio di oggi ha accoltellato a morte una giovane barista di origini cinesi, all’interno del locale che gestiva insieme alla madre, in zona ex Foro Boario a Reggio Emilia. Secondo le prime ricostruzioni riprese da Repubblica.it, l’assassino sarebbe un uomo di mezza età il quale, stando al racconto dei testimoni, sarebbe entrato nel bar e raggiunto la ragazza dietro al bancone, sferrando una serie di fendenti, almeno una decina. La giovane sarebbe morta sul colpo. Secondo ReggioOnline la vittima aveva 25 anni, si chiamava Hui Zhou ma i clienti la conoscevano come Stefania. Gli inquirenti avrebbero già raccolto la testimonianza di due clienti. Al vaglio le immagini delle telecamere che potrebbero essere utili, a questo punto, ad individuare l’uomo che, per ragioni ancora ignote, si sarebbe macchiato del terribile omicidio.

