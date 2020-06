Oms “asintomatici non contagiano”/ Crisanti “Stupidaggine, dimostrato il contrario”

Pubblicità

L’Oms continua a far discutere. Dopo i dietrofront su mascherine e guanti, l’Organizzazione mondiale della sanità fa marcia indietro anche sul rischio rappresentato dagli asintomatici per quanto riguarda la diffusione del coronavirus. Secondo la dottoressa Maria Van Kerkhove, a capo del team tecnico anti-Covid, è probabile che gli asintomatici, avendo sviluppato una forma molto leggera della malattia, non siano abbastanza infetti. Quindi è molto raro che possa trasmettere Sars-CoV-2. «È comunque una domanda ancora aperta. L’Oms continua a raccogliere dati e ad analizzarli per rispondere davvero a questa domanda», la sua precisazione. Analizzando i dati che arrivano dai diversi Paesi colpiti dalla pandemia, è emerso che gli asintomatici non hanno trasmesso il coronavirus. Così l’Oms sugli asintomatici prende le distanze da quanto dichiarato negli ultimi mesi. Era l’1 febbraio quando l’Oms scriveva che «il mezzo principale di trasmissione sono i casi sintomatici». La sua retromarcia ora fa discutere ed è tra l’altro contestata duramente dagli scienziati italiani.

Pubblicità

OMS, CASO ASINTOMATICI: SCIENZIATI ITALIANI ALL’ATTACCO

Pierluigi Lopalco, che coordina la gestione dell’emergenza coronavirus in Puglia, ha commentato: «Il virus rimane per molto tempo nei portatori e catene di contagio subdole fatte da asintomatici si possono propagare in modo silente ed entrare negli ospedali». Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma, precisa che «mancano ancora prova scientifiche. I dati sono ancora limitati, non c’è certezza sulle modalità di trasmissione. Servono studi di lunga durata per avere evidenze incontestabili». Ippolito ha spiegato all’AdnKronos Salute che Maria Van Kerkhove ha fatto riferimento ad uno studio dell’1 giugno a cura degli Ecdc, i quali hanno rivisto una precedente ricerca dell’1 aprile. Più dura la reazione di Andrea Crisanti: «Penso che sia una stupidaggine. Gli asintomatici trasmettono e basta, questa è la realtà», ha dichiarato il direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova. Proprio il lavoro svolto su Vo’ Euganeo, pubblicato su Nature, ha «dimostrato che anche gli asintomatici trasmettono» il coronavirus.



© RIPRODUZIONE RISERVATA