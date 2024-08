L’Oms ha pubblicato la lista ufficiale degli agenti patogeni più pericolosi per la popolazione mondiale, cioè tutti quei virus e batteri che potrebbero causare la prossima pandemia. Precedentemente la lista del 2017/2018, conteneva soltanto una dozzina di malattie, ora invece l’aggiornamento ne ha individuati altri, più della metà risultano nuovi, ma con elevato potenziale pandemico. Tra questi ci sono i virus che si stanno rapidamente diffondendo nel mondo come l‘influenza aviaria H5N1 che dagli uccelli selvatici è passata ai mammiferi o anche la febbre Dengue e il virus West Nile causate dalla puntura di zanzare.

Le preoccupazioni degli scienziati sono soprattutto per l’elevata possibilità che questi patogeni possano mutare ed essere trasmessi non solo dagli animali all’uomo ma anche da persona a persona. Anche perchè la probabilità di mutazione e epidemie sta diventando più alta a causa dei cambiamenti climatici, temperature sempre più elevate e spostamenti sempre più frequenti di viaggiatori in zone endemiche. Per questo, come sottolinea l’Oms, anche per molte malattie in elenco ne sono finora stati diagnosticati solo pochi casi, il rischio resta alto, soprattutto per quanto riguarda virus e batteri che si trasmettono attraverso le goccioline emesse con il respiro.

Oms, nuova lista patogeni pericolosi per l’uomo: “Potrebbero causare la prossima pandemia”

L’elenco degli agenti patogeni che potrebbero essere causa di una prossima pandemia è stato aggiornato dall’Oms inserendo in lista, non solo virus già presenti e diffusi tra la popolazione come il Covid e l’influenza stagionale, ma anche malattie trasmesse dagli animali. Sono comprese infatti nell’elenco microrganismo che hanno già causato epidemie in alcune specie, come ad esempio pipistrelli, topi, zecche e zanzare ma che mutano in fretta e quindi sono ad alto rischio di successive infezioni anche tra persone.

L’elenco è stato creato da oltre 200 scienziati che hanno studiato più di 1600 batteri e virus con potenziale pandemico. Tra questi riemergono inoltre patologie che sembravano già debellate come ad esempio il vaiolo, ed altre che invece sono già in circolazione come la febbre Dengue, il virus West Nile, l’Hantavirus e la febbre di Lassa dei roditori, il virus Nipah, e cinque diversi ceppi batterici. Come hanno commentato i ricercatori Oms, attualmente gli agenti patogeni considerati più pericolosi per l’uomo sono quelli per i quali non è disponibile un vaccino nè un adeguato trattamento di cura.