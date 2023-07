Oms: “Nel 2050 metà popolazione sarà miope”/ L’ultima frontiera sono le lenti ICL

Secondo l’Oms, l’organizzazione mondiale della sanità, entro il 2050, quindi nel giro di 27 anni, metà della popolazione mondiale sarà miope. La miopia, come ricorda TgCom24.it, è il difetto più diffuso al mondo e i casi stanno aumentando in maniera esponenziale con il passare degli anni. In Italia si calcola che siano circa 15 milioni le persone che ne soffrono, e l’aumento di questa malattia, come spiega ancora l’Oms, può essere attribuita da una parte alla predisposizione genetica e dall’altra all’influenza dell’ambiente circostante. La vita al chiuso e l’utilizzo ampio di dispositivi elettronici, dagli smartphone ai computer, stanno avendo un ruolo significativo nella progressione di questo difetto della vista, che fortunatamente si può risolvere.

Le lenti e la tecnologia del laser sono un grande aiuto in tal senso, ma negli ultimi tempi si stanno diffondendo sempre di più le lenti intraoculari ICL, Implantable Collamer Lens. Sono realizzate in materiale morbido, pieghevole e sottile, e vengono posizionate fra il cristallino e la pupilla. “Basta un breve intervento che dura solo pochi minuti in anestesia locale per impiantare le ICL e riconquistare subito una vista tra i nove e i dodici decimi. L’effetto è praticamente immediato” le parole di Sandro Soldati, Medico Oculista di Verona e responsabile del Centro Neo Vista Laser.

OMS, META’ POPOLAZIONE MIOPE ENTRO IL 2050: IL COMMENTO DEL PROF SOLDATI

“Il periodo di recupero dopo l’intervento è molto breve – ha aggiunto l’esperto – consentendo ai pazienti di tornare rapidamente alle loro attività quotidiane; le ICL offrono inoltre un’eccellente qualità visiva che rimane stabile nel tempo. Un altro aspetto importante è il materiale delle lenti, che riduce al minimo il rischio di infiammazioni. Sono particolarmente indicate per adulti e giovani adulti che possono beneficiare appieno della libertà di una vita senza problemi di vista”.

Il dottore conclude così parlando della miopia: “Ho parlato con persone che rinunciavano a sport ed eventi sociali perché non vedevano bene, conclude il dottore, o, addirittura, a genitori che si sentivano inadeguati perché non riuscivano a distinguere il proprio figlio in spiaggia: potersi alzare la mattina e vedere perfettamente senza occhiali è una conquista di libertà per tutte le persone miopi”.











