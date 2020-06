Oms, nuove linee guida “Mascherine utili”/ “Ma da sole non bastano contro Covid”

Pubblicità

Le mascherine vanno indossate, perché sono utili contro il coronavirus. Peccato che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sia arrivata a questa conclusione in colpevole ritardo. Mesi dopo l’inizio della pandemia, la svolta: per contenere la diffusione di Sars-CoV-2 bisogna indossare le mascherine. Devono farlo tutti, in pubblico, non soltanto il personale sanitario, come invece aveva raccomandato finora. L’Oms si giustifica spiegando che questa svolta è dovuta all’acquisizione di nuove evidenze secondo cui le mascherine possono offrire una «barriera per i droplets, le goccioline potenzialmente infette». L’Italia, per fortuna, ha fatto da sé: ha reso obbligatorio l’uso in pubblico, come altri Paesi. Le nuove linee guida sono contenute in un documento in cui l’uso delle mascherine chirurgiche è consigliato a ultrasessantenni e persone con patologie pregresse. Per gli altri, invece, secondo l’Oms, sono sufficienti quelle generiche di tessuto a triplo strato, con una parte di cotone assorbente vicino al viso, uno di propilene in mezzo e uno sintetico esterno impermeabile.

MASCHERINE E CORONAVIRUS, NUOVE LINEE GUIDA OMS

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel documento precisa che le mascherine possono essere fabbricate in casa, ma anche piccole aziende possono crearle in serie. D’altra parte, le mascherine «da sole non bastano». Ne ha parlato il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sulla pandemia, precisando che le nuove linee guida «sono un aggiornamento di quello che diciamo da mesi» e che «alla luce della situazione attuale, l’Oms raccomanda i governi ad incoraggiare l’uso delle mascherine dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi o affollati». Peccato che il dietrofront arrivi solo ora, dopo che per mesi l’Oms aveva consigliato l’uso generalizzato delle mascherine, spiegando che potevano dare un falso senso di sicurezza alla gente comune che non sempre le usano in maniera corretta.



