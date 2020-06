“METTI QUELLA MASCHERINA!”/ Video, signora “sbrocca” in treno e diventa virale

Pubblicità

Il giornalista Gianluigi Nuzzi ha postato su Instagram un video divenuto rapidamente virale. Una signora che ha letteralmente “sbroccato” a un passeggero, intento a parlare al telefono, perché era senza mascherina. Una situazione che sembra avesse infastidito la donna già da diverso tempo, visto che l’approccio è stato decisamente aggressivo: “E’ da quando sei salito che stai facendo come ti pare, mettiti quella ca**o di mascherina,“ ha iniziato a gridare la donna. Rapidamente è arrivato un inserviente del treno, ma mettere pace con la signora assolutamente inferocita era impossibile. L’uomo, un ragazzo senza capelli, inizialmente basito, ha provato a spiegare che stava parlando al telefono, ma l’agitata interlocutrice è stata irremovibile: “Ci sono delle regole, tu stai facendo come ti pare, metti quella mascherina! Metti la mascherina!” e a quel punto la situazione si è surriscaldata.

LITE IN TRENO, NUZZI: “MA LA GENTE NON STA USCENDO DI TESTA?”

Il ragazzo ha provato a dire la sua, ma ha continuato ad essere aggredito verbalmente dalla passeggera, che sedeva dall’altro lato del treno sulla fila parallela: “Ti metti quella mascherina, altrimenti se vuoi fare come ti pare prendi la macchina!” ha continuato a urlare la signora nonostante i il ragazzo cercasse di dialogare. La donna si è alzata e a quel punto l’altro passeggero l’ha allontanata con una spinta, con l’inserviente del treno sempre in mezzo ma che ha potuto fare ben poco. A quel punto la signora è stata incontenibile: “Mi hai messo le mani addosso, ma io ti ammazzo!” perdendo completamente la calma, tanto che il ragazzo ha intimato l’inserviente ad allontanare la passeggera. Che poteva sicuramente avere ragione sull’utilizzo della mascherina, ma con i suoi toni ha fatto dilagare una tensione che ha fatto porre un interrogativo a Nuzzi, accompagnando il video con questa frase: “Ma la gente non sta uscendo di testa?”





