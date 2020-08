Omur al Milan?/ Calciomercato, è duello con l’Atalanta per il giovane turco

Il calciomercato Milan riparte da… Stefano Pioli: è ormai datata la notizia della conferma dell’allenatore parmense, che però era stata sorprendente visto che la società rossonera aveva ormai trovato l’intesa con Ralf Rangnick. Lo straordinario passo tenuto nel post-lockdown ha però convinto la dirigenza a puntare nuovamente su Pioli, dando continuità al progetto; adesso si tratta di rinforzare la rosa perché l’andamento di giugno e luglio diventi una costante nel 2020-2021, essendo che il Milan non gioca la Champions League da sei anni e per un club glorioso come quello rossonero sono fin troppi. Il primo punto all’ordine del giorno è il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma a cascata si fanno nomi nuovi (Diego Costa, ma la voce non avrebbe trovato riscontri) o conosciuti (si starebbe lavorando sul ritorno di Tiemoué Bakayoko). Intanto, come rivelato da Tuttosport, all’orizzonte avanza anche un giovane turco che si chiama Abdulkadir Omur.

ABDULKADIR OMUR AL MILAN?

Più che altro una scommessa, ma questo classe ’99 che ha speso tutta la carriera nel Trabzonspor è già nel giro della nazionale maggiore (4 presenze) e nella stagione appena conclusa è stato frenato da una lacerazione del menisco che, subita alla fine di agosto, lo ha tenuto fuori dai campi sino alla fine di febbraio. Dal rientro, Omur ha giocato 10 volte da titolare segnando due gol e timbrando un assist; non è un caso che la squadra di Trebisonda gli abbia dato la maglia numero 10, in patria si parla molto bene di lui. Prevalentemente gioca come esterno destro in un 4-2-3-1, ma con il vecchio allenatore Unal Karaman era schierato in posizione centrale alle spalle della prima punta. Nel Milan potrebbe allora ricoprire il ruolo di riserva di Hakan Calhanoglu (da non sottovalutare la presenza del connazionale, che potrebbe dargli una grossa mano a inserirsi nella nuova realtà) o di Samu Castillejo, se lo spagnolo sarà confermato come laterale dopo le ottime prestazioni post-lockdown.

Il Milan però dovrà vincere la concorrenza dell’Atalanta: in questa sessione di calciomercato la Dea rischia di perdere tutti gli esterni (ovvero Hans Hateboer, Timothy Castagne e Robin Gosens) e ha dunque bisogno di implementare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini, continuando a puntare su profili giovani e che possano maturare (come Lennart Czyborra, arrivato a gennaio). La società orobica in questo momento potrebbe avere più appeal dei rossoneri: si è nuovamente qualificata per la Champions League e nella bolla di Lisbona ha sfiorato una storica semifinale, arrivando al 90’ con un gol di vantaggio sul Psg. Il prezzo del cartellino di Omur si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro, che sono comunque trattabili; potrebbe essere un buon investimento per il Milan, da vedere se i rossoneri cercheranno di affondare il colpo o se altre squadre arriveranno a metter loro i bastoni tra le ruote.



