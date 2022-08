Onana al Milan?/ Calciomercato news, oggi l’incontro decisivo con il Bordeaux

Calciomercato news, Jean Onana al Milan per completare il centrocampo

Il calciomercato estivo potrebbe portare in rossonero ancora un centrocampista viste le indiscrezioni emerse nelle ultime ore riguardanti l’eventuale approdo di Jean Onana al Milan. I lombardi avrebbero bisogno di un nuovo elemento da sfruttare per la mediana dopo l’addio a parametro zero di Franck Kessie, che ha firmato con il Barcellona non avendo rinnovato il suo contratto. Inizialmente sembrava che Raphael Onyedika del Midtjylland potesse essere l’obiettivo principale ma l’eccessiva richiesta dei danesi ha spinto il Milan a guardare altrove.

Sotto contratto con il Bordeaux fino al giugno del 2026, il camerunense Onana farebbe comodo al tecnico Stefano Pioli anche specialmente a causa dell’infortunio rimediato da Rebic e pare aver superato pure Aster Vranckx del Wolfsburg nell’elenco dei candidati per il centrocampo milanista. Stando a quanto rivelato da Gianluca Di Marzio durante Calciomercato L’Originale su Sky Sport, nella giornata odierna dovrebbe tenersi l’incontro decisivo perchè l’operazione possa andare in porto.

Le chances di vedere Jean Onana al Milan entro la fine di questa sessione estiva di calciomercato sono dunque molto buone. Lo stesso ventiduenne avrebbe dato la sua preferenza al trasferimento in rossonero rifiutando altre destinazioni e ieri sera non ha giocato nella sfida tra Bordeaux e Grenoble. La richiesta dei girondini è di 10 milioni di euro mentre Massara e Maldini non vorrebbero offrire più di 6 milioni. Lo scorso anno Onana ha collezionato 23 presenze tra Lille e Bordeaux a cui si aggiungono anche tre reti e due assist.

