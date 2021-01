ONE NIGHT IN MIAMI/ La lettera d’amore di Regina King

Premio Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua performance in Se la strada potesse parlare, Regina King ha un futuro radioso anche da regista: il suo One night in Miami è un film poetico e potente, con quattro protagonisti di qualità eccellente.

SINOSSI – Durante un’incredibile notte del 1964 quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo si incontrano per festeggiare una delle rimonte più importanti della storia della box. Lo sfavorito Cassius Clay (Eli Goree), che da lì a poco avrebbe cambiato nome in Muhammad Ali, ha infatti appena battuto il campione dei pesi massimi Sonny Liston presso la Convention Hall di Miami, e vuole festeggiare con tre dei suoi amici: Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge).

Basato sull’omonimo e premiato spettacolo teatrale e diretto da Regina King, One Night in Miami è un racconto di finzione di 50 anni fa, ma le conversazioni ed i temi sul tavolo sono gli stessi di oggi. Il ruolo del movimento per i diritti civili e la rivoluzione culturale degli anni Sessanta hanno molti tratti in comune con la situazione esplosiva dell’America dei giorni nostri.

Le quattro icone del mondo nero sono protagoniste di discussioni stimolanti su problemi che ancora oggi attanagliano la società statunitense. Siamo dalle parti di Bus in viaggio di Spike Lee, da un certo punto di vista. E Regina King ha il grande merito di umanizzare le quattro leggende nere, parlando dei loro pregi e dei loro difetti, delle loro emozioni ma anche delle loro difficoltà. Prima di essere campioni e di essere leader, sono uomini. Come tutti noi.

I quattro attori sfornano un’ottima prova sia nei momenti individuali che nelle scene corali. Ben-Adir, Goree, Hodge e Odom Jr. vanno oltre la mera imitazione, mettendo grande passione e grande cuore. La regia di Regina King è discreta, ma promettente. Si avverte molto il background teatrale, con alcune sequenze forse al limite del claustrofobico.

Da oggi, venerdì 15 gennaio 2021, su Amazon Prime Video, One night in Miami è destinato a recitare un ruolo da protagonista agli Oscar 2021 e lo merita: dopo l’ottimo riscontro ricevuto al Festival di Venezia, anche il pubblico avrà modo di apprezzare la lettera d’amore di Regina King destinata al popolo nero…





