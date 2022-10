ONLY THE ANIMALS/ Il thriller ipnotico di Dominik Moll

Dominik Moll è uno dei registi più interessanti del panorama internazionale. Il recente La notte del 12 ha conquistato critica e pubblico, esattamente come il suo film precedente Only the Animals, finalmente disponibile in home video (DVD e Blu-ray) con Koch Films e Lucky Red.

SINOSSI – Una donna scompare improvvisamente durante una tempesta di neve. Il giorno dopo la sua automobile viene ritrovata su una strada che sale verso l’altopiano dove si trovano alcune fattorie isolate. Mentre la polizia non ha alcuna pista da seguire, cinque persone sanno di avere a che fare con la scomparsa. Ognuna di loro ha il suo segreto, prezioso come la propria stessa vita.

Sesto lungometraggio del regista franco-tedesco, presentato alla 76. Mostra del Cinema di Venezia come film d’apertura delle Giornate degli Autori, Only the animals è tratto dal romanzo “Seules les Bêtes” di Colin Niel ed è uno di quei film da non perdere per nessun motivo. Candidato a due Premi César per il miglior adattamento e miglior attrice non protagonista a Laure Calamy, il thriller di Moll intreccia i destini di cinque personaggi tra il sud della Francia e Abidjan, nella Costa d’Avorio, partendo dalla misteriosa scomparsa di una donna (la “nostra” Valeria Bruni Tedeschi).

Le storie di Only the animals si dipanano avanti e indietro nel tempo, una costruzione che ricorda quella di Jackie Brown di Quentin Tarantino. Cinque vicende d’amore frustrate e asimmetriche, tra segreti, fantasie e incomprensioni. LO spettatore è “costretto” a cambiare spesso punto di vista, diventando una componente attiva. Moll sviluppa un film ricco di mistero e di suspense, accendendo i riflettori sulla diversità delle culture e sulle zone d’ombra del desiderio.

Only The Animals è disponibile in home video (DVD e Blu-ray) con Koch Films e Lucky Red

