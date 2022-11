ONU: “Popolazione mondiale raggiungerà 10,4 mld”/ “Picco nel 2080, poi calo dal 2100”

OMS: “Il 15 novembre la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi”

Il 15 novembre, secondo una stima dell’ONU, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la popolazione mondiale raggiungerà la cifra di 8 miliardi tondi, il numero più alto mai raggiunto. Un crescita che, fortunatamente, rispetto agli anni 60 si è placata parecchio, ed infatti per raggiungere l’ottavo miliardo ci sono voluti più di 11 anni (la persona simbolicamente individuata come 7milardesima nata è stata registrata il 31 ottobre 2011, nelle Filippine). La tendenza si sarebbe, insomma, placata, passando da un crescita del 2% annuo degli anni ’60, all’1% scarso registrato nel 2022, e che si sarebbe invertita proprio negli ultimi 60 anni.

Il primo miliardo della popolazione mondiale è stato toccato nel 1803, mentre il secondo è stato raggiunto nel 1927, passando poi a 4 miliardi all’alba del 1974. La tendenza, in quegli anni, era impressionante, tanto da lasciar pensare che, a quel ritmo, la terra non avrebbe potuto più accogliere persone. Tuttavia, poi, fortunatamente il numero di figli è rapidamente diminuito, permettendo un minimo di respiro e “ricircolo” nella popolazione. L’11 luglio di quest’anno, infine, l’ONU ha stimato, oltre agli 8 miliardi che dovremmo raggiungere in pochi giorni, anche che la popolazione mondiale raggiungerà il picco attorno ai 10,4 miliardi, che dovremmo toccare attorno al 2080 e che dovrebbero rimanere stabili almeno per 20 anni, fino al 2100.

Popolazione mondiale: le stime oltre gli 8 miliardi

Altre stime, oltre a quelle dell’ONU, però, parlano di numeri leggermente diversi. In particolare, la Health Statistics and Evaluation, ente americano, stima che il picco sarà di 9,73 miliardi e verrà raggiunto nel 2064, dopo di che si procederà ad una diminuzione costante che porterà il totale a 8,79 miliardi nel 2100. Questa stima si basa, però, invece che su dati statistici elaborati dalle medie degli anni passati (come per i dati ONU), sul presunto numero di figli che le donne potrebbero avere entro i 50 anni.

Un’altra stima, operata dalla banca HSBC, invece, parla del picco della popolazione mondiale ad 8,5 miliardi, che verrà raggiunto nel 2043 e che scenderà a 4 miliardi attorno al 2100. I dati, tuttavia, potrebbero essere sbagliati, perché calcolare con esattezza questo tipo di numeri con oltre 80 di anticipo non è affatto semplice. Fatto diverso, invece, vale per le stime fino al 2050, anno in cui possiamo già dire con una buona sicurezza quali degli 8 miliardi (quasi) di persone attualmente in vita, saranno ancora vive, stimando anche il numero presunto di figli che le donne potrebbero avere (per l’OMS si attesta ad una madia di 2,3 figli a testa, che scenderà a 2,1 entro il 2050).

