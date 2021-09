Operaio morto schiacciato da 2 lastre di marmo/ Incidente sul lavoro a Pietrasanta

Drammatico incidente sul lavoro a Pietrasanta, in Versilia, presso un’azienda specializzata nella lavorazione del marmo, con particolare riferimento alle cosiddette “marmette”, le graniglie per la pavimentazione: un operaio di 54 anni, compiuti soltanto lo scorso venerdì, è stato travolto e schiacciato da due lastre di marmo all’interno dello stabilimento della “2P trading srl”, ubicato lungo la via Aurelia. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, mercoledì 8 settembre 2021, e si è purtroppo conclusa con la morte del dipendente, che risiedeva a Ripa, frazione del Comune di Seravezza.

Morte Mirko Antonio La Mendola: indagato minorenne/ Suicidio o omicidio consenziente?

Immediatamente, riferiscono alcune fonti locali, fra cui “Il Tirreno”, sono giunti sul luogo del sinistro l’automedica nord, inviata dalla centrale operativa del 118, e gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente a una pattuglia dei carabinieri, incaricata di accertare l’esatta dinamica degli accadimenti che hanno determinato la dipartita dell’uomo.

Saman Abbas, mamma confessa omicidio/ "È morta ed è in Italia. L'ha uccisa lo zio"

OPERAIO MORTO A PIETRASANTA IN UN INCIDENTE SUL LAVORO: LE LASTRE DI MARMO SI SAREBBERO “SGANCIATE”

A seguito dell’incidente sul lavoro a Pietrasanta, dove un operaio 54enne ha perso la vita dopo essere stato travolto da due lastre di marmo, sono iniziate le attività d’indagine da parte delle forze dell’ordine per comprendere l’esatta sequenza degli avvenimenti che hanno condotto alla tragica fatalità. In base a una prima ricostruzione, riportata ancora una volta sulle colonne del quotidiano “Il Tirreno”, il dipendente dell’azienda ubicata in provincia di Lucca era intento a scaricare, insieme a un collega, alcune lastre di marmo da un carrello nell’area esterna al capannone, quando un paio di queste si sarebbero “sganciate” e lo avrebbero travolto, rendendo inutile qualsiasi tentativo di soccorrerlo.

Chiara Ugolini uccisa dal vicino, movente sessuale?/ "Straccio in bocca con sostanza"

Si tratta dell’ennesima morte bianca in Toscana nelle ultime ore: soltanto ieri, martedì 7 settembre, infatti, si è verificato un altro grave incidente sul lavoro, che è costato la vita a un marittimo del porto di Livorno. Davvero un avvio di settimana tragico, per la regione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA