Operation Christmas/ Su Canale 5 si respira già aria di Natale

Operation Christmas, film di Canale 5: protagonista Tricia Helfer

Operation Christmas va in onda su Canale 5 oggi, 8 dicembre 2021, a partire dalle 14,45. Si tratta d una pellicola brillante e sentimentale prodotta interamente per il pubblico televisivo negli States dalla triade composta da Nina Weinman, Ron Oliver, Donald Martin. Protagonista del film è invece Tricia Helfer che già lavorò con Weaver in ‘Come neve a Natale’, ma l’attrice è presente in altri film Tv di ottimo audience come ‘Quando il cuore va in vacanza’, ‘Pericolo alle Bahamas’, ‘Sole, cuore & amore (Sun, Sand & Romance)’, mentre tra le serie che la vedono tra i protagonisti del cast ricordiamo ‘Creepshow’ e ‘Lucifer’, un vero successo ancora in corso sulle emittenti italiane.

Al suo fianco l’attore Marc Blucas, celebre per avere interpretato il ruolo del fidanzato dell’ammazzavampiri Buffy, americano come del resto quasi tutto il cast, quasi debuttante con il film di successo ‘Pleasantville’ nel quale recitò al fianco di attori del calibro di Tobey Maguire, Reese Witherspoon, Marley Shelton. Blucas non va però dimenticato nemmeno per ‘They – Incubi dal mondo delle ombre (They)’, ‘Il club di Jane Austen (The Jane Austen Book Club)’ con Emily Blunt protagonista e diverse comparse in singoli episodi di serie come ‘Dr. House – Medical Division (House, M.D.)’ o ‘C.S.I.’.

Operation Christmas, la trama del film: una giovane mamma single

Operation Christmas è ambientato soprattutto sulle montagne innevate degli Stati Uniti occidentali, luogo nel quale la giovane madre single Olivia Young porta i figli per una vacanza divertente sulle piste da sci. Tra salite e discese, momenti di grande serenità domestica, nel cuore di Olivia s’insinua un ragazzo che l’attira molto, Scott McGuigan.

Tra i due nasce un’amicizia, s’incontrano spesso dopo le sciate e i momenti in pista, nasce un tenero amore. Il Natale si avvicina e allontanerà Scott McGuigan perché, in quanto membro delle forze armate americane, dovrà partire per il fronte lasciando Olivia e i suoi figli, che nel frattempo si sono affezionati all’uomo.

La missione di Scott è Oltreoceano, davvero lontano da casa, una situazione che per Olivia e la sua piccola famiglia è fonte di amarezza. Per questo motivo decidono di entrare in un gruppo di volontari che allietano le famiglie di soldati al fronte, soprattutto durante i periodi di festa e proprio quel Natale sarà diverso per tutti, inaspettato, come vuole la magia del momento.



