Operazione antidoping: 234 arresti, 18 atleti positivi/ Più di 1000 indagati in UE

Maxi operazione antidoping avvenuta nelle scorse ore in Italia e nel resto del mondo. In base a quanto riportato in questi ultimi minuti dai principali quotidiani online, a cominciare da Il Fatto Quotidiano, le forze dell’ordine hanno sequestrato ben 3.8 milioni di sostanze dopanti, e posto agli arresti più di duecento persone, precisamente 234. Inoltre sono finiti sul registro degli indagati un migliaio di persone, e sono stati scoperti nove laboratori clandestini fra cui anche uno in Italia, nel salernitano. In Campania i carabinieri locali hanno individuato e posto sotto sigillo un centro dove venivano prodotte sostanze stupefacenti e dopanti. Nell’ambito di questa maxi operazione sono stati controllati ben 600 atleti e di questi sono risultati positivi in 19. L’operazione si chiama “Viribus”, e come ricorda Il Fatto Quotidiano si tratta della più vasta di sempre nella lotta alle sostanze dopanti. Agli arresti hanno collaborato i carabinieri del Nas, nonché l’Europol, e l’indagine è durata quasi un anno, essendo scattata ad ottobre del 2018.

OPERAZIONE ANTIDOPING: 234 ARRESTI, 18 ATLETI POSITIVI

Oltre all’Italia e a tutti i membri dell’Unione Europea, hanno partecipato all’indagine anche gli Stati Uniti, Svizzera, Albania,Ucraina, Colombia, Montenegro, Moldavia, Islanda,Bosnia–Erzegovina, Ucraina e infine la Nord Macedonia. A supporto di carabinieri e Interpol, anche l’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada) e l’Ufficio Europeo Antifrode (Olaf). Nell’ambito della stessa operazione è stata smantellata un’organizzazione per il traffico internazionale di sostanze dopanti operanti fra l’Italia e la Romania. 13 le persone arrestate nell’ambito di questo filone di inchiesta, e numerose sostanze dopanti e farmaci contraffatti sono stati sequestrati, merce del valore di circa un milione di euro. Diciassette erano i gruppi criminali coinvolti in questo maxi traffico di doping, a conferma di quanto queste sostanze fruttino ancora molti proventi illeciti, e soprattutto, siano ancora purtroppo molto diffuse nel mondo dello sport, ad ogni livello, dal dilettantismo al professionismo. Sono attesi ulteriori dettagli sulla vicenda nelle prossime ore.

