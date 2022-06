Orari seggi e affluenza Elezioni Comunali 2022 e Referendum Giustizia/ Quando si vota e lo spoglio

Quand’è lo spoglio delle Elezioni Comunali 2022 e del Referendum Giustizia? Orari affluenza e voto

Oggi, domenica 12 giugno 2022, in programma l’Election Day: dalle ore 7.00 alle ore 23.00 appuntamento con le elezioni comunali e i referendum sulla giustizia. Urne aperte il 12 giugno in circa mille comuni italiani per rinnovare il sindaco e il consiglio comunale: per la precisione saranno interessati quasi 9 milioni di elettori. Per quanto riguarda le città più importanti, segnaliamo 4 capoluoghi di Regione e 26 capoluoghi di provincia. Nei comuni con più di 15 mila abitanti, l’eventuale ballottaggio si terrà il 26 giugno 2022.

Entriamo nel dettaglio di questo Election Day e accendiamo i riflettori su uno degli aspetti più importanti, ovvero l’affluenza. Se le amministrative sono toccate marginalmente da questo fattore, il referendum poggia tutto il suo valore su quel dato numerico: i quesiti, infatti, saranno ritenuti validi se verrà raggiunta la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto; dei voti validamente espressi. Conosceremo gli aggiornamenti sull’affluenza ai due appuntamenti elettorali alle ore 12.00 e alle ore 19.00, fino al dato finale delle 23.00. Lo spoglio delle schede avverrà solo per quando riguarda il Referendum Giustizia 2022 di cui sapremo subito i risultati. Invece lo spoglio delle Elezioni Comunali ci sarà solo lunedì 13 giugno alle ore 14.

Orari e affluenza Elezioni Comunali e Referendum Giustizia 2022: quando si vota

L’affluenza rivestirà dunque un ruolo da protagonista per il referendum sulla giustizia e le stime degli ultimi giorni non hanno sorriso ai promotori dei cinque quesiti. Secondo quanto riportato da Nando Pagnoncelli a tre settimane dall’appuntamento elettorale, il quorum è ben lontano. La partecipazione è stimata infatti tra il 27% e il 31%: “Le ragioni sono diverse: la risonanza mediatica su questo appuntamento è stata finora piuttosto limitata e ciò ha suscitato comprensibili lamentele da parte dei promotori – le sue parole al Corriere – ed è altrettanto comprensibile che le preoccupazioni dei cittadini riguardino oggi più il conflitto in atto e le sue conseguenze economiche piuttosto che i temi della giustizia i quali, peraltro, a molti risultano ostici”.

Non ci resta che scoprire se la campagna mediatica dei promotori delle ultime settimane ha cambiato qualcosa. Tornando alle elezioni comunali, ricordiamo che l’affluenza delle amministrative del 2021 si è fermata al 54,69%.. Tornando invece alle comunali del 2017, l’affluenza definitiva è arrivata al 60,7%.











