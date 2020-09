Orazio e Rosa, Uomini e Donne/ “Ci siamo baciati e vogliamo continuare…”

Non solo Alessandro e Stefania. Le nuove dame e i nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne non perdono tempo e la dimostrazione di ciò arriva anche da Orazio e Rosa. Al centro dello studio, i nuovi protagonisti del parterre del trono over, raccontano la prima uscita insieme. Rosa, una bellissima donna di 54 anni, racconta di essere stata colpita da Orazio al punto da aver fatto il primo passo invitandolo a ballare. Alla fine della scorsa puntata, Orazio ha chiesto il numero di telefono di Rosa, ma la redazione non è riuscito ad accontentarlo. “Mi hanno detto che non c’era nessuna Rosa. Per fortuna anche lei ha chiesto il mio numero e abbiamo cominciato a parlare”, racconta Orazio mentre la dama. “Non hanno trovato il mio numero perchè in realtà mi chiamo Maria Rosa”, racconta poi la signora.

ORAZIO E ROSA: DOPO UOMINI E DONNE, CENA E BACIO

Dopo aver parlato al telefono, Orazio e Rosa hanno deciso di uscire a cena e tra i due è subito scattato il feeling al punto da essersi baciati a lungo. Entrambi esprimono il desiderio di continuare a frequentarsi e a vedersi. Orazio, infatti, confessa di non aver chiesto il numero di nessun’altra donna essendo stato colpito immediatamente da Rosa. Quest’ultima, inoltre, ha piacevolmente colpito Orazio realizzando con le proprie mani un regalo per la prima nipotina del cavaliere, diventato nonno da pochi giorni. “Siccome sono anch’io nonna di un bambino di quattro anni e so la grande emozione che si prova nell’esserlo, l’ho fatto con piacere”, ha spiegato la dama.



