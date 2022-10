Ordinary love/ Su Rete 4 il film con Liam Neeson e Lesley Manville

Ordinary love, film di Rete 4 diretto da Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn

Ordinary love è un film del 2019 di genere drammatico-sentimentale che andrà in onda su Rete 4 a partire dalle 21.25 di oggi, 15 ottobre. La sceneggiatura è stata curata da Owen McCafferty e il film è diretto da Lisa Barros D’Sa e Glenn Leyburn. L’opera è stata prodotta da Brian J. Falconer, David Holmes e Piers Tempest per le case di produzione Canderblinks Film and Music e Out of Orbit.

La fotografia è stata affidata a Piers McGrail, il montaggio a Nick Emerson e gli effetti speciali a Sam Conway. La colonna sonora è frutto di David Holmes e Brian Irvine, chiamata come il film. Il cast è composto da Liam Neeson (Tom), Lesley Manville (Joan), Amit Shah (Steve), David Wilmot (Peter). Inoltre la pellicola viene presentata al Toronto International Film Festival nel settembre 2019 e distribuita nei cinema 3 mesi dopo.

Ordinary love, la trama del film

Il film Ordinary love racconta la vita di una coppia sposata da molti anni composta da Joan e Tom. Hanno una grande intesa mentale e il loro legame è talmente profondo che si capiscono senza bisogno di parole. Entrambi sono felici, ma la loro spensieratezza viene minacciata da una grave malattia, ossia un tumore al seno, che colpisce Joan. La donna si sta curando, ma la relazione con Tom è messa a dura prova da ostacoli, ed entrambi dovranno fare i conti con la prospettiva che un giorno Joan potrebbe scomparire.

La malattia della donna viene affrontata dalla coppia con coraggio e ironia. Non è dunque un film dove ci si rattrista sempre per questo evento drammatico, ma molte scene portano anche a sorridere. Il film vuole raccontare senza tanta drammaticità la realtà che molte coppie nel mondo affrontano quotidianamente e come ciò porti ad unirsi ancora di più senza farsi scuotere dal dolore. Dunque Ordinary Love si riserva di raccontare come nei momenti bui, che nella vita capitano inevitabilmente di affrontare, sia importante per superarli il supporto e la solidarietà tra individui.

