Ore 14 blocca intervista al fidanzato della 16enne omicida/ Cos’è successo in diretta

Durante la diretta odierna di Ore 14, in onda ogni giorno, escluso il fine settimana, su Rai 2 con la conduzione di Milo Infante, si è tornati a parlare del caso molto discusso in questo ultimo periodo della ragazza di 16 anni che ha ucciso a coltellate la nonna, attraverso un’intervista al fidanzatino della 16enne che sarebbe dovuta andare in onda. Sulla vicenda in sé stanno attualmente indagando gli inquirenti, e la ragazza sarebbe affidata ad una comunità per minorenni.

Tuttavia, la trasmissione Ore 14 era partita, appunto, dal presupposto di voler mostrare un’intervista fatta al fidanzato della ragazzina di 16 anni, il quale sosterrebbe che loro due fossero in attesa di un bambino, tesi peraltro smentita dall’avvocato della ragazza in mattinata, ai microfoni di Storie Italiane. Annunciata l’intervista ad inizio trasmissione, si è poi proceduti prima a discernere gli altri casi di cronaca, come da tradizione del programma, conservando l’intervista per l’ultima metà della diretta. Ora di passare la linea alla giornalista in diretta da Paestum, in provincia di Napoli, luogo dell’omicidio, è stata data notizia del fatto che i genitori del ragazzo avrebbe chiamato la Rai, chiedendo di non mandare in onda l’intervista al giovane.

Perché l’intervista di Ore 14 non andrà in onda?

Insomma, l’intervista di Ore 14 al fidanzatino della ragazza di 16 anni che ucciso la nonna a coltellate, non verrà trasmessa nella puntata odierna di Ore, su Rai 2, ma non è neppure chiaro se verrà ritrasmessa nei prossimi giorni o se vi verrà posto sopra una sorta di “veto”. L’intervista era stata fatta dalla giornalista del programma Tatiana Bellizzi che a Milo Infante spiega che “i genitori ci hanno chiesto di non mandare in onda l’intervista”. “Era stata registrata con tutte le cautele del caso, ma purtroppo non potrà andare in onda”.

Il fidanzatino della ragazza di 16 anni che ha ucciso la nonna avrebbe sostenuto, ai microfoni di Ore 14 nella sua intervista, che la 16enne fosse in attesa di un figlio, ormai da circa 2 mesi. Aveva anche raccontato del rapporto con la famiglia della 16enne indagata e i rapporti con lei con i suoi stessi genitori. “Sono certo che lei si è difesa”, avrebbe sostenuto il ragazzo, mentre per ora non sembra essere chiara la ragione per cui sia stato chiesto di non mandare in onda l’intervista.











