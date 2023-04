Ore 14, giornalista minacciata per un servizio/ “Se va in onda chiamo il ministro…”

Si susseguono in questi giorni episodi di minacce ai danni dei giornalisti Rai. Dopo l’aggressione subita da un’inviata de La Vita in Diretta, viene a galla quella subita da una collega di Ore 14. A denunciare la vicenda è il conduttore Milo Infante in un post su Instagram. Ha, infatti, rivelato che una giornalista del suo programma è stata minacciata, senza però sbilanciarsi troppo, anche perché approfondirà la questione nella puntata di lunedì su Rai 2.

«Se mandi in onda il servizio chiamo il ministro, i vertici Rai, il tuo direttore…», la minaccia ricevuta dalla giornalista di Ore 14. Una cosa è sicura: il programma non intende fermarsi di fronte a tali minacce. Lo ha assicurato proprio Milo Infante via social: «Secondo voi ci faremo intimidire?». Monica Leofreddi, spesso ospite della trasmissione in qualità di opinionista, ha subito commentato la vicenda in maniera lapidaria: «Orribile aggressione».

AGGRESSIONI E MINACCE AI GIORNALISTI RAI

Proprio nelle scorse ore vi abbiamo riportato dell’aggressione in piena regola alle troupe di La Vita in Diretta e Ore 14. Le inviate dei due programmi Rai si stavano occupando della morte di Marzia Capezzuti, uccisa dopo aver subito violenze per anni. Nel mirino sono finite Barbara Di Palma e Tatiana Bellizzi mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Momenti di tensione che lo stesso Milo Infante ha voluto condannare in diretta tv, infatti senza giri di parole ha dichiarato: «Vergogna, aggredire due giornaliste che svolgono il loro lavoro. Un abbraccio a Barbara Di Palma e Tatiana Bellizzi». Ora il conduttore di Ore 14 torna alla carica con una vicenda tutta da chiarire. Chi è che ha minacciato una giornalista Rai di contattare i vertici della Tv di Stato, il direttore e il ministro. Tra i telespettatori c’è già grande attesa, tenendo conto delle reazioni che ha suscitato il post pubblicato su Instagram da Milo Infante.

