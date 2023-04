Troupe La Vita in Diretta e Ore14 aggredite a Pontecagnano/ Sputi in faccia e insulti

Le troupe di La Vita in Diretta e Ore 14 sono state aggredite a Pontecagnano. È l’inviata di La Vita in Diretta, Barbara Di Palma, a descrivere che cosa è accaduto. Lei, assieme alla collega di Ore 14 Tatiana Bellizzi, è stata prima insultata e poi aggredita da Paolo, il compagno di Annamaria, la figlia della signora Barbara Vacchiano che attualmente si trova in carcere assieme al marito e al figlio minore per l’omicidio di Marzia Capezzuti.

OMICIDIO ROSA GIGANTE, IL RACCONTO DELLA FIGLIA/ "Non apriva mai la porta a nessuno"

“Mi sento la faccia sporca, perché una persona che ti sputa in faccia è veramente la cosa più umiliante che possa succedere – racconta la giornalista Barbara Di Palma con voce rotta – Mi sono lavata e disinfettata decine di volte, i vicini di casa mi hanno aperto le loro porte e sono stati gentilissimi. Ma io mi sento sporca, perché oltre agli insulti e alle cose irripetibili che questo ragazzo ha avuto il coraggio di dire tra offese omofobe e inenarrabili, quello che resta è proprio l’umiliazione”. Ma ripercorriamo le tappe di quanto successo e di come sono state aggredite le due troupe Rai.

Giallo dell'Apecar, Grazia Prisco/ Nessun tesoretto, un documento smentisce l'ipotesi

Troupe La Vita in Diretta e Ore 14 aggredite a Pontecagnano: “ci ha minacciato di morte”

Troupe Rai aggredite a Pontecagnano, l’inviata di La Vita in Diretta, Barbara Di Palma, racconta con precisione che cosa è avvenuto venerdì 21 aprile davanti alla casa in cui ha vissuto Marzia Capezzuti.“I cani di Barbara sono rimasti chiusi in casa da quando sono stati arrestati. Siccome questi cani abbaiano di giorno e di notte i vicini hanno chiamato le autorità. Questa mattina era programmato un intervento da parte della polizia municipale per mettere in salvo questi cani – spiega la giornalista in diretta da Pontecagnano – Noi eravamo qua, a un certo punto è arrivata la figlia di Barbara, Annamaria, e noi ci siamo avvicinati per chiederle se aveva voglia di rilasciare una dichiarazione”.

Grazia Prisco aveva un tesoretto in casa?/ La pista economica nel giallo dell'Apecar

A questo punto “lei ha iniziato a inveire con irruenza, in modo molto plateale, contro le persone che si erano affacciate. Dopodiché è arrivato come un fulmine il suo compagno e ha cominciato a inveire contro me e Tatiana (Bellizzi, inviata di Ore 14, ndr). Ha dato una botta in testa a Tatiana, le ha fatto cadere il cellulare. Ci ha minacciato di morte, in un secondo momento ha detto ‘vi vengo a cercare e vi uccido’”. Poi la situazione degenera ulteriormente, con il tentativo di investire e gli sputi in faccia alla giornalista Barbara Di Palma.

Troupe Rai aggredite, il racconto a La Vita in Diretta: “voleva investirmi, si è fiondato in auto…”

“Meno male che c’erano due vigilesse coraggiose a fermarlo, loro mi hanno detto ‘levati!’ perché io non mi ero accorta che lui si era fiondato in auto per mettere in moto e investirmi, perché io ero proprio di fronte all’auto – racconta Barbara Di Palma, inviata di La Vita in Diretta – Non riuscivano a bloccarlo e lui ha continuato a insultarci anche mentre era nella macchina della municipale e lo stavano portando via”.

Il fatto che le due troupe Rai siano state aggredite con tanta violenza ha costretto all’intervento delle forze dell’ordine: “il nostro regista ha chiamato il 112 e sono intervenuti anche i carabinieri, perché una delle vigilesse mentre era in macchina e cercava di tenere fermo questo soggetto ha urlato al telefono che dovevano correre urgentemente perché la situazione stava diventando pericolosa, perché non riuscivano a bloccare questa persona. Poi sono arrivati i carabinieri e l’hanno fatto salire sulla macchina della polizia municipale e l’hanno portato via. E nonostante lui fosse all’interno della macchina ha continuato a insultare, a inveire e a minacciare. ‘Chiamate i carabinieri, chiamate la questura, io vi sparo’”. Tuttavia, racconta in diretta su Rai Uno che “il fatto che mi ha molto turbata è che loro lo hanno portato via in auto e dopo quindici minuti lui era di nuovo qui. Ha recuperato la compagna, gli altri due soggetti che erano in macchina con loro e se ne sono andati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA