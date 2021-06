Oriali lascia l’Inter?/ Incontro a fine Euro2020 con il club: spunta un ex nerazzurro

E’ tutto da scrivere il futuro di Lele Oriali, quantomeno a livello di club. Volto storico di casa Inter, sia da giocatore che da dirigente, il 68enne è tornato in nerazzurro nell’estate del 2019 come first team technical manager. Un’avventura al fianco di Antonio Conte che ha riportato il Biscione a vincere, ma che potrebbe giungere al termine proprio dopo l’addio del tecnico pugliese…

Lele Oriali attualmente è impegnato con la Nazionale ad Euro2020 – anche qui in veste di team manager – non è ancora chiaro se farà ancora parte della compagine meneghina o se proseguirà con il doppio ruolo. Le prime indiscrezioni preoccupano il mondo interista…

LELE ORIALI, ADDIO ALL’INTER?

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Lele Oriali incontrerà l’Inter una volta terminata l’avventura degli azzurri ad Euro2020, speriamo il più tardi possibile. Il team manager sarà protagonista di un summit con la dirigenza nerazzurra per valutare i possibili margini di un’eventuale conferma. La Rosea è pessimista: la permanenza a Milano non appare come uno scenario tanto probabile. Ma c’è anche di più, spuntano le prime voci sul suo possibile erede. Il più quotato è un altro volto noto in casa Inter: parliamo di Riccardo Ferri, ex difensore cresciuto nel settore giovanile del Biscione e protagonista al Meazza dal 1981 al 1994 per un totale di 290 presenze e sei gol.

