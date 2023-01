Oriana e Tavassi furiosi: “Antonella Fiordelisi cattiva e bugiarda”/ Nuove accuse dopo la diretta del GF Vip

Antonella Fiordelisi ancora nel mirino delle critiche: le accuse di Oriana e Micol dopo la diretta del GF Vip

Non si arrestano scontri e polemiche nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi ha sollevato ancora una volta molte polemiche per alcune uscite poco carine avute su alcuni compagni d’avventura, in primis Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi. Quello che è andato poi in scena in prima serata su Canale 5 ha avuto un seguito anche dopo la diretta, quando i protagonisti hanno avuto modo di sfogarsi in confessionale. Qui sono arrivate una serie di nuove accuse reciproche.

Oriana Marzoli ha infatti accusato nuovamente Antonella, dichiarando: “Sei una bugiarda e sei cattiva, a te piace far litigare tutta la casa!” Anche Micol Incorvaia ha sentenziato sul modo di fare della Fiordelisi: “Lei confonde troppo spesso la sincerità con il non filtrare e questo processo del filtraggio è proprio delle persone mature e questo lei non ce l’ha”.

Antonella Fiordelisi contro Edoardo Tavassi: botta e risposta

Dello stesso parere di Oriana è Edoardo Tavassi che in confessionale di Antonella ha detto: “Da Antonella non escono cose belle! Preferisce dire una cattiveria!” La Fiordelisi d’altronde ha replicato nel suo consueto modo pungente: “Sicuramente a Tavassi dà fastidio quando gli dice le cose in faccia, io tutto questo astio nei suoi confronti non ce l’ho.” Unica a prendere le difese di Antonella è stata Dana Saber che, sempre in confessionale, ha così commentato l’accaduto: “Non ho visto niente di sconvolgente in quello che ha detto Antonella, anzi ho visto sempre peggio da loro verso Antonella.”

