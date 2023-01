Oriana, lite con Antonella al GF Vip: “Provocatrice e vittima”/ Lei sbotta: “Egoista, pensi solo agli uomini”

Lite e urla tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip

La nuova diretta del Grande Fratello Vip, del 23 gennaio 2023, ha inizio con uno scontro di fuoco tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli. Alfonso Signorini mette le due faccia a faccia e chiede loro di dirsi ciò che pensano una volta per tutte. Ne fuoriesce uno spettacolo non proprio dei più garbati, tra urla e pesanti accuse.

Daniele Dal Moro e i timori su Oriana/ "Non voglio far star male le persone..."

È Antonella ad iniziare: “Io non è che non ti sopporto, perché all’inizio mi sono anche avvicinata, però io mi sono sentita usata perché tu ti sei avvicinata a me per Antonino. – e continua – Però quando non è successo niente con lui se non qualcosa di fisico ti sei allontanata. Perché la verità è che sei egoista e che pensi solo ai ragazzi qui dentro.”

Antonella Fiordelisi, sorpresa d'amore e confessione hot a Edoardo/ 'Necessità intime' e imbarazzo al GF Vip

Oriana replica ad Antonella: “Parli di solidarietà femminile e poi di me dici…”

Oriana è però pronta a replicare a tono: “Ti sei avvicinata per dirmi che dovevo coprirmi, prima cosa. Secondo non mi sono avvicinata a te per Antonino, ma è lui che ha fatto questo avvicinamento, non io! Tu non sei stata vicina a me quando io avevo bisogno.” E continua: “Nikita? Mai stata amica sua, a volte mi sta simpatica, a volte no. Ti dico che tu sei una grande provocatrice, io quando provoco non mi nascondo, tu si, fai la vittima! Poi parli tanto di sensibilità, della solidarietà verso le donne poi sei la prima a dirmi che so solo buttarmi sugli uomini. Le cose si dimostrano con i fatti, non con le parole!” Il pubblico in studio è spaccato: c’è chi come Sonia Bruganelli è dalla parte di Antonella e chi, come Orietta e Giulia Salemi, dalla parte di Oriana.

LEGGI ANCHE:

Antonella Fiordelisi e il test di gravidanza: verità o strategia?/ Web sospetta, Signorini pronto a stupire

© RIPRODUZIONE RISERVATA