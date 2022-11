Oriana Marzoli ancora innamorata dell’ex?/ Nikita svela: “Ci prova con Antonino per dimenticarlo”

Oriana Marzoli pensa ancora all’ex fidanzato? Scoop al Grande Fratello Vip

È scoppiata la passione nelle ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese. I due si sono lasciati andare ad effusioni sotto le lenzuola, sancendo ufficialmente questo flirt; ma è solo passione tra loro? Se Antonino si sbilancia, dichiarando di iniziare a provare qualcosa per Oriana, quest’ultima avrebbe invece rivelato di essere sì attratta da lui, ma di essersi avvicinata anche per dimenticare il suo ex fidanzato.

A rivelarlo in un confessionale è stata Nikita Pelizon: “Vuole dimenticare il suo ex allora ci prova con quelli che le piacciono nella casa, me l’ha detto lei!” sono state le parole della gieffina su Oriana. Non è chiaro però di quale ex si parli: nel passato amoroso di Oriana c’è l’ex tronista Ivan Gonzalez, ma si è anche parlato di Luca Daffrè e del personal trainer Cristiano Iovino; che sia uno di questi?

Oriana Marzoli attratta da Antonino Spinalbese ma…

Intanto Oriana Marzoli ha deciso di viversi pienamente questa passione con Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip. Di lui è tornata a parlare in un confessionale, svelando: “A me piace Antonino, questa è la verità. Mi fa ridere anche… – poi però ha citato lei stessa il suo ex fidanzato – Io ho paura perché non mi fido di nessun ragazzo per quello che ho vissuto con il mio ex. Antonino però non è solo il ragazzo che fa il donnaiolo, è carino anche. Forse sono l’unica a vederlo così…” ha concluso.

