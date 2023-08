Oriana Marzoli conferma il ritorno di fiamma con Daniele Dal Moro/ “Sono felice ora, stiamo molto bene”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, ennesima crisi superata: lei svela ora come va tra loro

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati insieme. L’ennesima crisi, con tanto di rottura annunciata sui social, è stata superata dalla coppia che nelle ultime ore si è mostrata nuovamente affiatata su Instagram. Oriana, nell’ultima diretta sulla piattaforma MTMAD, ha voluto fare chiarezza su alcuni aspetti della sua vita, a partire dal rapporto con Daniele.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: é ritorno di fiamma?/ Si ritrovano a Verona e...

L’ex gieffina ha risposto alle tante domande degli ‘Oriele’ che si chiedono come vadano oggi le cose tra lei e Daniele. Questa la risposta di Oriana: “Sono felice ora, mi si nota nell’animo che sono power… Sto bene col mio ragazzo ora, molto bene. Quando sto bene si vede. Sono piena di energia.” A chi poi le domandato il motivo per il quale ha lasciato la casa dove viveva in Italia, lei ha spiegato: “Sono venuta in Italia a lasciare l’appartamento. Non so perché l’ho affittato perché sono stata sempre a casa del bimbo. Sono stata pochissimo tempo qui, sono stata letteralmente sempre a Verona.”

Luca Onestini, dedica romantica a Oriana Marzoli?/ Web scatenato: "Stanno insieme". Tutta la verità

Oriana Marzoli smentisce la sua partecipazione al reality in Cile

Le cose tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano dunque procedere molto bene, anche se, come si sa, quando si parla di questa coppia l’ennesimo stravolgimento è sempre dietro l’angolo. Intanto, a conclusione della sua chiacchierata in diretta, Oriana ha voluto smentire la sua partecipazione a Tierra Brava, un nuovo reality show che andrà in onda in Cile e a cui si diceva avrebbe partecipato come concorrente.

LEGGI ANCHE:

Oriana Marzoli e Luca Onestini concorrenti al GF Vip spagnolo?/ Gli indizi social e lo scoop dalla Spagna

© RIPRODUZIONE RISERVATA