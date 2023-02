Oriana Marzoli crolla al GF Vip: “Daniele? Non ce la faccio più”/ “Non cambierà mai idea su di me, basta!”

Oriana Marzoli crolla dopo l’ingresso di Martina Nasoni al GF Vip: “Non ce la faccio più”

È una furia Oriana Marzoli dopo la diretta del Grande Fratello Vip che ha visto il ritorno nella Casa di Cinecittà di Martina Nasoni. Trovarsi l’ex di Daniele Dal Moro, il ragazzo con il quale Oriana sta cercando di iniziare una relazione, non è stato semplice, soprattutto perché non è la prima volta che si ritrova in una situazione del genere.

È per questo che dopo la puntata, oltre alla sfuriata in spagnolo contro Daniele, si è sfogata in confessionale, ammettendo di essere stanca di subire tutto questo, anche perché crede che nulla possa cambiare tra lei e Daniele: “Non ce la faccio più, – ha esordito la Marzoli – mi sento di essere sempre messa alla prova, che devo dimostrare, ma alla fine è lottare contro un muro perché non cambierà mai niente. Mi sento frustrata, arresa, i suoi pensieri non cambieranno mai quindi è inutile!” ha concluso.

Oriana Marzoli e il confronto con Martina Nasoni, ex di Daniele Dal Moro

D’altra parte Martina Nasoni non è entrata col piede di guerra nei confronti di Oriana, anzi si è mostrata gentile e disponibile nei suoi confronti. Tuttavia ha cercato di farle capire che, se Daniele fa paragoni tra le due, è soltanto per l’esistenza di una conoscenza che dura da molto più tempo. “Lei deve capire che tra me e lui ci sono 4 anni di conoscenza”, ha sottolineato Martina in confessionale. Nonostante le buone intenzioni di Martina, Oriana rimane sul piede di guerra, pronta a lanciare battaglia a chiunque si metterà sulla sua strada.

