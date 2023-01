Oriana Marzoli “Daniele? Gli interessa solo come sta lui”/ “Mi tratta come se avessi fatto una cosa schifosa”

Oriana Marzoli: in lacrime per Daniele Dal moro

Risveglio difficile per Oriana Marzoli dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7 di ieri, lunedì 23 gennaio. L’influencer venezuelana non ha digerito l’improvviso e ingiustificato allontanamento di Daniele Dal Moro. Oriana ha addirittura chiesto ad Attilio Romita, cosa gli abbia detto nel corso della notte l’ex tronista di Uomini e Donne: “Lui ha sempre questa cosa in testa che tu non sia affidabile”, ha riferito il giornalista, rivelando di aver consigliato all’imprenditore veneto di prendere posizione e di smettere con questi tira e molla.

Inoltre Oriana si aspettava maggior supporto da Daniele dopo la nomination di ieri sera: “Ieri neanche si è avvicinato a me perché è un egocentrico a cui interessa solo come sta lui. Non è stato, neanche per un secondo, capace di avvicinarsi e dirmi “Oriana scusa, non ti ho dato retta perché ero così”… Niente, zero”, ha detto Oriana, confidandosi con Edoardo Tavassi.

Oriana Marzoli e Daniele Dal moro: possibile riavvcinamento?

Parlando con Sarah Altobello, invece, Oriana Marzoli ha detto di essere stanca che Daniele Dal Moro le rinfacci le sue azioni passate e quanto successo con Antonino Spinalbese: “Continua a dire sempre la stessa cavolata, che ancora pensi a quello che ho fatto… Mi sono stufata, mi fa sentire come se ho fatto una cosa schifosa…”. Sarah Altobello ha cercato di tranquillizzarla dicendole che Daniele era sicuramente molto provata dopo la puntata di ieri. “Troverete il modo di scherzare di nuovo e dallo scherzo vi unirete”, ha detto Sarah, consigliando a Oriana di non lasciare che i loro problemi passino nuovamente in sordina, invitandola quindi a fare chiarezza con Daniele.

