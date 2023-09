Oriana Marzoli debutta al Gran Hermano Vip 8, l’ingresso é un tripudio di consensi / “Prometto di vincere…”

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli debutta al Gran Hermano vip 8

Così come anticipato di recente, Oriana Marzoli debutta al suo accesso nella Casa più spiata made in Spagna, nell’edizione del Gran Hermano Vip 8. Reduce dal secondo posto ottenuto al reality show nativo in Italia sulla convivenza formata nella Casa, all’edizione Grande fratello vip 7, la modella venezuelana prova a vincere il reality show nel territorio spagnolo, dando vita all’ipotesi che insieme a lei possa prendere parte nel format iberico anche il (forse ex) fidanzato, Daniele Dal Moro.

L’influencer veneto, con cui Oriana Marzoli ha avviato una lovestory tra le mura del Grande Fratello vip 7, vissuta dai due modelli tra alti e bassi fino ai giorni in corso dove appaiono più che ormai lontani, intanto, tuona in dissenso rispetto alla scelta della bionda di prendere parte al Gran Hermano vip 8. Lo fa via, X in un post-audio condiviso online, che lascerebbe supporre ai fan e non che qualcosa nella coppia si sia rotto: “Io avrei voluto stare con la mia ragazza, avrei voluto passare del tempo con lei e avrei voluto fino all’ultimo che mi desse delle dimostrazioni che mi facessero riuscire a sopravvivere senza di lei. Penso che non ci sono delle basi solide, se non fai vedere a questa persona fino al giorno prima quanto per te è importante. E la situazione è già appesa a un filo. Come fa a salvarsi questa roba? Non si salverà mai”.

Evidentemente, il veneto Ken non accetterebbe che l’amata Barbie sia tanto presa dagli impegni lavorativi, per aggiunta spinta dall’ambizione al sogno di vincere un reality, anche al costo di stare lontana da lui.

Così come accade in queste ore, adesso che lei con l’ingresso nel gioco della Casa made in Spagna, tra le celebrità ingaggiate al Gran Hermano Vip 8, avanza una promessa in confidenza con l’occhio pubblico e al momento della presentazione al reality: “Prometto al pubblico che questa volta non scapperò. Darò tutto nella gara e spero di vincere”, é il giuramento che una sexy ex Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli, registra al Gran Hermano vip 8, mentre sfoggia il suo corpo curvy degno dell’appellativo di Barbie umana.

Web in tilt per l’ingresso di Oriana Marzoli al Gran Hermano vip 8

E non manca per la gieffina bionda un tripudio di interazioni degli utenti alle immagini del debutto di Oriana al Grand Hermano vip che trapelano ora via social, risultando virali. Sono perlopiù di consenso le reaction degli utenti a margine di un video spoiler di presentazione della venezuelana al Grande Fratello 2023 ed altre prime immagini del soggiorno nella Casa iberica di Oriana Marzoli, lontana da Daniele Dal Moro. Tuttavia, dato che il regolamento del reality prevederebbe per ciascun concorrente la chance che si possa invitare in Casa non più di quattro persone -chiamate a testimoniare a proprio beneficio, in primis nelle circostanze di una nomination al televoto per l’eliminazione- non si direbbe azzardata l’ipotesi che Oriana possa esortare Daniele a seguirla al Gran Hermano Vip 8. Questo, anche in un tentativo per il riavvicinamento tra i due volti TV finalizzato al ritorno di fiamma e al risanamento della lovestory nata al Grande Fratello vip 7.

Alle prime battute nel gioco della Casa made in Spain, inoltre, Oriana Marzoli non risparmia la sua versione dei fatti sul gossip che la vede protagonista di una rottura definitiva con Daniele Dal Moro. “Sono fidanzata, lui è di Verona. Ci siamo conosciuti al Grande fratello vip -é la dichiarazione che si registra al GHV8 di Oriana su Daniele e che riprende un utente, per poi essere ricondivisa dalla Marzoli, via X- ...e ci viviamo fuori da cinque mesi. Sono molto innamorata, ma non voglio pensarci, che mi sento già di morire”, prosegue sibillina la Barbie, lasciando intendere che tra gli Oriele, almeno per lei, non é finita. E il pubblico, nel frattempo, la premia: la venezuelana diventa trend topic numero uno, tra le tendenze social su X in Spagna!













