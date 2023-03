Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si riavvicinano?/ “Sempre un posto nel mio cuore”

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: tira e molla

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono una delle coppie preferite dal pubblico del Grande Fratello Vip 7, ma nelle ultime due settimana sono state numerose le incomprensioni tra loro. Nelle ultime settimane l’ex tronista e l’influencer venezuelana si sarebbero allontanati perché, a detta di lei, lui si comportava in modo freddo e distante. Oriana ha più volte cercato il consiglio degli amici, in particolare di Luca Onestini ed Edoardo Tavassi.

Quest’ultimo ha invitato Oriana a non scoraggiarsi e a scoprire la verità solo al termine dell’esperienza dentro la casa del GF Vip:“Devi vedere com’è la situazione fuori da qui”. Onestini, invece, ha detto di non comprendere il comportamento di Oriana che nonostante tutto continua a cerare Daniele: “Si vede che a te va bene così”. Ma nelle ultime ore, grazie anche ai preparativi per il compleanno di Oriana, gli Oriele sembrano essersi riavvicinati.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: tira e molla

In occasione del compleanno di Oriana Marzoli, che ha spento 31 candeline, gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno permesso ai concorrenti di scattarsi alcune fotografie. Giale De Donà ha impugnato la macchina fotografica e ha scattato foto alla venezuelana insieme agli altri vip (tranne Nikita Pelizon). Immancabile quindi lo scatto con Daniele Dal Moro vicino al tavolo da biliardo: inizialmente i due si sono posizionati nun po’ lontani l’uno dall’altra, ma poi l’ex tronista ha preso in braccio Oriana. La Marzoli è rimasta stupita ma ha evidentemente apprezzato il gesto di Daniele. Durante i festeggiamenti per il compleanno della venezuelana, Daniele le ha dedicato parole molto dolci: “Anche se mi fai arrabbiare, avrai sempre un posto nel mio cuore”.

