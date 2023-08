Oriana Marzoli e Luca Onestini concorrenti al GF Vip spagnolo?/ Gli indizi social e lo scoop dalla Spagna

Oriana Marzoli e Luca Onestini: dopo il Grande Fratello Vip insieme al Gran Hermano Vip?

Dopo la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip italiano, Oriana Marzoli e Luca Onestini potrebbero ritrovarsi di nuovo a dover condividere la Casa, questa volta però in Spagna. Secondo gli ultimi rumors che arrivano direttamente dalla Spagna, Oriana e Luca potrebbero essere due dei concorrenti del Gran Hermano Vip che tornerà in onda a settembre.

Oriana Marzoli lascia l'Italia e dice addio all'ex Daniele Dal Moro?/ "Tornerò a Madrid, ma prima..."

I due ex vipponi, infatti, sono attualmente in Spagna, come entrambi hanno annunciato attraverso i rispettivi social. Se Luca, in un post pubblicato di recente, si è detto felicissimo di essere tornato “nella sua seconda casa”, Oriana, in una diretta di qualche giorno fa, ha spiegato di aver intenzione di tornare a viverci stabilmente.

Daniele Dal Moro e Oriana avvistati insieme a Ibiza dopo la rottura/ Foto: ennesimo ritorno di fiamma?

Oriana Marzoli e Luca Onestini in Spagna: gli indizi dal web

Un annuncio, quello di Oriana, arrivato dopo l’ennesima crisi con Daniele Dal Moro, la cui relazione sembrerebbe finita. “Dopo cinque mesi passati all’interno della Casa volevo solo andare al mare, ne avevo bisogno, ma quest’anno sembra impossibile godersi le vacanze. Proverò ad andare a Marbella prima di lasciare l’appartamento in Italia, perché poi tornerò a Madrid”, ha fatto sapere l’ex gieffina. Il suo sogno sarebbe stato quello di lavorare nella tv italiana, ma il cambio di rotta voluto da Pier Silvio Berlusconi ha messo dei paletti alla realizzazione di questo desiderio: “Mi viene da piangere” – ha scritto su Twitter ricordando il GFVip – “Giuro che è stato il programma più bello che ho fatto in vita mia. Il momento giusto, le persone, il paese, la lingua… tutto”. Il futuro di Oriana è dunque in Spagna: la rivedremo davvero al GF Vip spagnolo con l’amico Onestini?

LEGGI ANCHE:

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati (di nuovo)?/ Lui vola a Ibiza: "Non mi apre la porta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA