Oriana Marzoli, eliminata al Gran Hermano Vip 8? / Arriva l’accusa di bullismo e…

Grande fratello vip, Oriana Marzoli rischia l’eliminazione al Gran Hermano Vip 8? L’accusa choc

Gli italiani preferiscono il Grande Fratello spagnolo al Grande Fratello 2023 made in Italy, tanto che nel web fa ora rumore tra gli utenti in Italia l’accusa inferta ad Oriana Marzoli tra le mura della Casa del Gran Hermano vip 8. Quest’ultima, edizione corrente spagnola dell’equivalente gioco sulla convivenza tra i vip nato in Italia e sotto la conduzione di Alfonso Signorini -il Grande Fratello vip- vede protagonista indiscussa Oriana Marzoli.

Massimiliano Varrese: altro due di picche clamoroso da Heidi Baci/ Il confronto, al Grande Fratello 2023

L’attrice venezuelana, dopo aver ritrovato per un confronto di pochi minuti il fidanzato lasciato a casa da solo, in Italia, Daniele Dal Moro, registrando con lui un momento TV piuttosto teso, al Gran Hermano vip 8 é accusata di rendersi regista di una strategia di gioco choc. A quanto pare, infatti, la bionda Barbie, oltre agli affari di cuore tra up & down con il fidanzato conosciuto al Grande Fratello vip 7 scorso made in Italy, deve fare fronte all’accusa non troppo velata di bullismo.

Eliminato Grande Fratello 2023, Arnold, Claudio, Giselda, Grecia o Vittorio?/ I sondaggi parlano chiaro

Oriana Marzoli é tacciata di fare “branco”: l’attacco al Gran Hermano vip 8

Che la gieffina venezuelana possa rivelarsi a rischio eliminazione dal Gran Hermano vip 8, dopo il recente ingresso nella Casa più spiata in Spagna?

L’accusa di bullismo, che potrebbe compromettere il gioco di Barbie Oriana Marzoli giunge da Laura Bozzo, giornalista peruviana di fama internazionale conosciuta per il suo talk show in lingua spagnola Laura che è stato trasmesso negli Stati Uniti dalla rete televisiva Univision. Laura taccia Oriana Marzoli di fare gruppo ai suoi danni, di dare vita al branco emarginandola così da ogni attività di gioco, al fine di indebolirla come concorrente. E in questo, peraltro, Oriana sarebbe beneficiata dell’aiuto del coinquilino nato a Milano e residente a Barcellona, Luca Dazi, ex concorrente a Masterchef Spagna.

Vittorio Menozzi isolato dal gruppo al Grande Fratello 2023?/ Si scatena il "pasta gate", il web è furioso

L’accusa di bullismo, che non troppo velatamente é sferrata tra le mura della Casa in Spagna, fa ora preoccupare non poco i fan della Bebé venezuelana, classificatasi seconda alla finale del Grande Fratello vip 7 in Italia. In quanto potrebbe segnare in negativo la reputazione dell’attrice al cospetto dell’occhio pubblico, tanto da decretare l’eliminazione per Oriana Marzoli, con un provvedimento disciplinare stabilito dalla produzione del reality e/o richiesto dai telespettatori allo stesso Gran Hermano vip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA