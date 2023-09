Oriana Marzoli, ex Grande Fratello le ruba Daniele Dal Moro? / Esplode il triangolo

Grande Fratello vip 7, Oriana Marzoli lancia il gossip di un triangolo bomba con Daniele Dal Moro

La “Barbie the movie” venezuelana, Oriana Marzoli, può dirsi la regina della cronaca rosa, complice l’accusa sibillina lanciata adesso ad una donna che tenterebbe di soffiarle Daniele Dal Moro. A quanto pare, infatti, si configurerebbe l’intreccio di un “triangolo” in amore per la gieffina uscente del Grande Fratello vip 7, che nel gioco TV della Casa dei vipponi incontrava per la prima volta Daniele Dal Moro, per poi avviare con lui l’idillio d’amour che- tra alti e bassi- continua anche dopo il reality show. A lanciare la gossip news bomba sulla nascita di un compromettente e nuovo possibile poliamore é la stessa Oriana Marzoli, che in confidenza con i fan e non, in un intervento diramato via social, lascerebbe intendere che dalla parte di una donna vicina al duo di ex Grande Fratello vip 7 vi sia il tentativo di sedurre il giovane vip ai danni della lovestory con la bionda “Bebè”.

La confidenza compromettente di Oriana Marzoli

“Ragazzi come vi posso raccontare questa cosa… Sono appena arrivata (in Italia) e la prima cosa che vedo sul telefono, è un messaggio, uno screenshot di una che ha fatto il Grande Fratello che stranamente sta cominciando a mandare dei messaggi un po’ strani a chi non dovrebbe”, fa sapere nel suo messaggio social di accusa, la bionda Oriana Marzoli, lasciando intendere che un’ex Grande Fratello stia giocando il ruolo di tentatrice con il suo “Ken” veneziano, per poi rincarare la dose: “Questo è

un modo indiretto di dirti, di chiederti di non continuare a farlo perché non è una cosa carina e non si fa. Io non lo farei mai. È meglio se non dico il nome perché così non fai la figura di me**a che faresti se lo

dicessi. Purtroppo la gente è cattiva, non puoi aspettarti niente da nessuno. Io quasi mai mi sbaglio. Una si deve fidare delle sue sensazioni perché quasi mai si sbaglia”.

Ma chi sia la misteriosa “terza incomoda”, resta l’arcano da svelarsi. Anche se tra esperti e amanti della cronaca rosa si solleva l’ipotesi che la donna top secret sia una tra Nicole Murgia e Dana Saber… E intanto LDA annuncia il rilascio del nuovo singolo…

