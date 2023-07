Oriana Marzoli ha litigato con Micol Incorvaia?/ Un indizio fa discutere: amicizia finita dopo il GF Vip?

Oriana Marzoli si è allontanata da Micol Incorvaia per Daniele Dal Moro?

Cos’è accaduto davvero in Sardegna tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro? C’è stata davvero una forte lite che ha coinvolto anche le migliori amiche della venezuelana, Giaele De Donà e Micol Incorvaia? È ciò che i fan dell’ultimo Grande Fratello Vip si chiedono rispetto ad alcune dichiarazioni fatte da Daniele e delle mosse social delle ultime ore.

Daniele Dal Moro: "Abbiamo discusso, poi abbiamo parlato e..."/ É ritorno di fiamma con Oriana Marzoli?

In una live notturna su Twitch, Daniele ha infatti accusato le amiche di Oriana, ree di averla messa contro di lui. A quanto pare il riferimento è a Nicole Murgia e Micol Incorvaia, che Daniele ha poi smesso di seguire su Instagram. Successivamente Dal Moro ha lanciato frecciatine anche a Edoardo Tavassi, fidanzato di Micol.

Daniele Dal Moro, attacco a Tavassi/ "I microfoni al GF si sono staccati da soli, la madre ha inventato..."

Oriana e Micol hanno litigato? Spunta un indizio

Dopo lo sfogo di Daniele, pare che anche Oriana si sia allontanata da Micol Incorvaia. Stando a quanto fa sapere il Vicolodellenews, l’indizio starebbe in un video: “Sulla piattaforma Instagram del canale tv mtmad è apparsa una puntata con Oriana che è stata girata in Sardegna. Nel video ci sono lei, Giaele e Nicole. Che fine ha fatto Micol, perché non è nel video?”, si legge.

Se così fosse, sarebbe arrivata al capolinea l’amicizia delle ‘OMG’ dopo il Grande Fratello Vip; ma sarà davvero così? Intanto ricordiamo che, in diretta su Twitch, Daniele ha ammesso di essersi riavvicinato a Oriana dopo la lite: “Io e Oriana abbiamo discusso come tutti quanti voi sapete, poi dopo abbiamo parlato e basta insomma. Sicuramente ci vedremo, parleremo ancora. Resta il fatto che a me girano i cogli**ni, per il momento non voglio dire altro”.

Daniele Dal Moro, pace con Oriana Marzoli e frecciatina agli ex vipponi/ Nel mirino Tavassi e Micol?

© RIPRODUZIONE RISERVATA