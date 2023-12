Oriana Marzoli: il Capodanno 2024 é un sexy post per i fan / La svolta, dopo l’addio a Daniele Dal Moro

Capodanno 2024, Oriana Marzoli torna attiva nel web: che succede, dopo la rottura con Daniele Dal Moro?

Nel mezzo della grande attesa per lo scoccare della mezzanotte di Capodanno 2024, Oriana Marzoli rompe il silenzio social in grande stile, dopo la rottura con Daniele Dal Moro. L’influencer dalla tinta biondo platino torna ad imporsi come personaggio pubblico, virale, nel mondo del social network che le ha permesso di diventare una regina della pubblicità a suon di collaborazioni in partnership con i brand più gettonati. E l’occasione é un video reel condiviso dall’ex concorrente al Grande Fratello vip 7 sul re dei social di Instagram, in cui la diretta interessata sfoggia le sue curve perfette vestendo una carrellata di outfit targati Shein, uno dei marchi più amati dai fedeli amanti di capi di moda cinese di risonanza internazionale.

Grande fratello 2023: Anita, Massimiliano, Giuseppe e Rosy sono i nuovi mmuni/ Esplode la polemica: il motivo

Il video reel, tra i content più virali del momento nel web, giunge sul re dei social, dopo la rottura dell’ex Grande fratello vip 7 con l’ex coinquilino storico nella Casa del reality show, Daniele Dal Moro. Dopo una fase altalenante fatta di up and down nel 2023, l’anno sembra chiudersi con una rottura definitiva per l’amore degli ex Grande fratello vip 7. Tuttavia, la web influencer Oriana Marzoli non si perde d’animo, tanto da spingersi a provare una serie di cambi d’abito, dando ai follower delle idee di outfit ispirate alla notte di San Silvestro, che alla mezzanotte darà vita al nuovo anno 2024. Questo, sospinta dalla forte passione nutrita per il mondo del Fashion.

Federico Massaro, "nomination a caso" al Grande Fratello 2023/ Signorini sbotta: "Ti squalifico..."

Il messaggio del comeback social

“Ragazzi, la promessa é un debito… Quindi qui vi lascio le mie idee…Outfit ispirati alla transizione dal vecchio al nuovo. Quale indossereste?”, scrive nel messaggio a corredo del video reel natalizio, la webstar italo-venezuelana. Un post, che complici le esclusive immagini che immortalano l’attrice mentre sfoggia dei look audaci in pose particolarmente sexy, segna un tripudio di interazioni di esultanza e consensi da parte degli internauti attivi sui social.













© RIPRODUZIONE RISERVATA