Oriana Marzoli incastra Nikita: “Ecco perché ha nominato Giaele”/ Svelata la strategia al GF Vip

Nikita Pelizon nel mirino di Oriana e Giaele: colpa della nomination fatta al GF Vip

Non si capacitano Oriana Marzoli e Giaele della nomination che Nikita Pelizon ha fatto proprio alla De Donà nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda. È infatti arrivata inaspettata, soprattutto alla luce dei dissapori molto più forti che Nikita ha in Casa con Luca Onestini ed Edoardo Tavassi. Eppure Nikita ha preferito nominare Giaele, adducendo motivazioni non recenti.

Una mossa che ha insospettivo la diretta interessata e la sua migliore amica Oriana, entrambe convinte che dietro questa scelta ci sia invece dell’altro. In confessionale la De Donà ha allora parlato di strategie, esponendo un ragionamento effettivamente plausibile: “Nikita ha pensato di nominare me perché sa sempre di andare al televoto e pensa che se ci sono io lei ha più possibilità di rimanere. A me sembra una cosa calcolata. Usare strategia nel gioco non è sbagliato, però ammettilo!” ha tuonato.

“Nikita Pelizon stratega!”, l’accusa di Oriana e il sospetto retroscena

Perfettamente d’accordo con Giaele è Oriana, che in confessionale ha fatto presente anche un altro dettaglio da lei ritenuto sospetto: “Nikita butta fuori motivazioni che non c’entrano niente su Giaele per il semplice fatto che è una stratega! Prima non aveva la memoria per dire le cose vecchie e doveva prendere gli appunti, ora invece è capace di ricordare cose di un mese e mezzo fa per fare una nomination alla mia amica Giaele. Strategia pura!” Dal suo canto, Nikita ha spiegato di non apprezzare l’atteggiamento della De Donà: “Cosa hai fatto in questi sei mesi? Ti chiudi in bagno con altre persone, stai sempre a parlare in bagno, ma di cosa stiamo parlando?”

