Oriana Marzoli, la gaffe su Cristiano Malgioglio/ “Ma chi è Ricky Martin?”

Ieri sera Oriana Marzoli si è scottata con la piastra per i capelli, ma è stata subito medicata. Poco prima di questo spiacevole incidente, l’influencer venezuelana è stata protagonista di un divertente siparietto con Sarah Altobello. Nell’antibagno le due gieffine stavano sistemando le ex extension della bionda influencer, come sempre un po’ di musica di sottofondo per tenere compagnia agli inquilini della casa. In quel momento risuonava “Mi sono innamorato di tuo marito (O Maior Golpe Do Mundo)”, uno dei grandi successi di Cristiano Malgioglio, e Sarah si è messa a canticchiare. Oriana, invece, non ha riconosciuto il paroliere italiano e ha chiesto: “Ma chi è Ricky Martin?”. La sua gaffe non ha particolarmente turbato la Altobello che ha prontamente ha risposto: “È Cristiano Malgioglio… meglio di Ricky Martin”.

Lo scambio di battute tra Oriana Marzoli e Sarah Altobello ha chiaramente fatto il giro del web: “Oriana, cultura musicale pari a zero”. In tanti hanno apprezzato la complicità nata tra le due vippone: “Loro 2 insieme regalano gioie” e “Ma avete notato che Oriana è l’unica che capisce Sara quando parla? Amo potentemente!”, hanno commentato alcuni utenti su Twitter. Come reagirà Cristiano Malgioglio quando saprà di essere stato scambiato per Ricky Martin? Non è escluso che la gaffe di Oriana Mazzoli venga riproposta nella diretta di questa sera, lunedì 12 dicembre, conoscendo l’ironia pungente di Alfonso Sigorini. Ricordiamo che oggi entreranno due nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 2022: Riccardo Fogli e Milena Miconi.

per me è sarah che dice “questo è gristiano malgioglio.. è meglio di ricky martin” pic.twitter.com/a5Hyr40ulb — poliedrico | orianaland (@salvatrash1) December 12, 2022

