Oriana Marzoli piange al GF Vip: “Con mio padre rapporto difficile”/ “Litigava con mamma per colpa mia”

Oriana Marzoli, l’infanzia e il complicato rapporto col padre: il racconto al GF Vip

Oriana Marzoli racconta una parte diversa e inedita di sé al Grande Fratello Vip. Lo fa durante la sua linea della vita, soffermandosi sul rapporto con i suoi genitori e con suo padre in modo particolare. “Sono figlia unica. – ha esordito – La mia infanzia è sempre stata bellissima con i miei genitori che mi hanno voluto tanto bene. Io ero una bambina molto vanitosa.”

Oriana ammette di aver sofferto quando ha dovuto abbandonare il suo paese: “A 12 anni ci siamo trasferiti in Spagna, una cosa che non mi è piaciuta tanto perché ho dovuto ricominciare da zero e lasciare tutte le mie amicizie. Forse mio padre si sentiva anche colpevole perché abbiamo dovuto lasciare il Venezuela per lui, ma non è colpa sua. I miei genitori si sono separati perché litigavano troppo, lui diceva che mia mamma mi difendeva troppo, lei è sempre stata molto dalla mia parte, lui invece era più rigido. Il nostro rapporto è stato un po’ difficile ma io comunque lo amo.”

Non trattiene le lacrime Oriana, dichiarando che: “L’amore è il mio tallone d’Achille. – e spiegando – Il Grande Fratello è stato il mio respiro, il modo di poter uscire da una parte dove non potevo uscire da sola., Vedere che la gente fuori mi vuole bene, che sono riuscita a farmi capire in una pese che non ha anche un’altra lingua, per me è tutto. A volte mi scordo quanto valgo e questo reality mi sta facendo ricordare quanto valgo come persona.”

