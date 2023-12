Oriana Marzoli: “Preferisco persone vere con me…”/ La verità sulla pace con Antonella Fiordelisi

Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi suggellano la pace

É una Oriana Marzoli particolarmente intimista, la protagonista della confessione inaspettata sulla pace suggellata con Antonella Fiordelisi, da “nemiche amatissime” del Grande Fratello vip 7. La modella e attrice italo-venezuelana, recentemente, a dispetto dell’occhio pubblico che per un intrattenimento garantito le avrebbe volute vedere come eterne rivali tra loro, ha suggellato la riappacificazione con l’ex competitor nel gioco della Casa più spiata d’Italia all’edizione Grande fratello vip 7, la schermitrice salernitana. La pace tra le ex Grande Fratello vip 7 é diventato un evento social, particolarmente influente. Questo, dal momento che all’occasione di un incontro, così come confessa Oriana Marzoli dell’accadimento paciere nell’intervista rivelatrice concessa a Turchesando, le due ex gieffine si sono riscoperte amiche, incuranti della competizione che vivono nella roccaforte dei social media come influencer di successo.

Monia e Vittorio vicini al Grande Fratello, scenata di gelosia di Varrese/ Video: "Mi ha dato fastidio!"

La verità sulla pace tra le ex Grande Fratello vip 7

“Sono contenta di aver fatto pace -fa sapere la bionda Barbie del Grande Fratello vip 7-, non è stato nulla di pensato, ho avuto l’opportunità di parlarle”. La pace con Antonella Fiordelisi, a dispetto della critica social di chi é pronto a scommettere che sia una mossa mediatica finalizzata alla visibilità volta ad accrescere la popolarità e per un tornaconto economico, é un evento del tutto inaspettato: “Ci siamo incontrate per caso e abbiamo conversato ad un tavolo e alla fine ci siamo dette che alcune volte

siamo state bene e che il reality ormai è finito”. All’occasione non premeditata, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi si sono lasciate immortalare via social mentre cominciavano a seguirsi a vicenda su Instagram: “Preferisco tornare amica con persone che sono state vere con me, piuttosto che avere delle amiche finte”, ammette un conclusione, la fidanzata di Daniele Dal Moro.

Perla Vatiero contro Greta Rossetti al Grande Fratello: "Io da donna mi vergognerei"/ Web diviso

E, intanto, per la quota Grande fratello 2023 corrente Luca Vetrone é il preannunciato nuovo concorrente vip nel gioco della Casa più spiata d’Italia…











© RIPRODUZIONE RISERVATA