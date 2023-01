Oriana Marzoli, scenata di gelosia a Daniele al GF Vip/ “Hai fatto il piedino a Nikita. l’ho visto!”

Oriana Marzoli gelosa di Daniele Dal Moro e il suo rapporto con Nikita al Grande Fratello Vip

La ‘furia veneta’ di Daniele Dal Moro ha alla fine ceduto agli occhi dolci di Oriana Marzoli, di nuovo! Dopo le furiose liti degli ultimi giorni e le pesanti accuse volate tra i due al Grande Fratello Vip, nelle ultime ore Daniele si è riavvicinato a Oriana e i due hanno fatto pace. Non solo: Dal Moro ha ammesso che la venezuelana è l’unica a piacergli nella Casa.

Una frase detta dopo una piccola scenata di gelosia che Oriana ha avuto nei confronti di Daniele e i suoi atteggiamenti con Nikita Pelizon. “Ultimamente usi molto il piedino e non mi dire di no perché l’ho visto. – l’ha infatti accusato Oriana – L’ho visto da sotto gli occhiali: sembrava che non vi stessi guardando invece vi stavo osservando. Ultimamente ti vedo con un atteggiamento che non avevi prima con le donne”, l’ho ha avvertito.

Daniele tranquillizza Oriana al GF Vip: “L’unica che mi piace sei tu”

Daniele Dal Moro ha però negato di essere interessato in quel modo a Nikita per la quale, anzi, prova solo un sentimento di amicizia. “Ma non è vero! Se parli di Nikita lei è una mia amica e o motivi per cui a Nikita sono affezionato è perché lei, quando sto male, c’è sempre. Lei c’è sempre, da sempre. Io non sono innamorato di Nikita!” ha spiegato il gieffino a Oriana che si è poi tranquillizzata. Daniele e Oriana hanno quindi fatto pace e Dal Moro, per dare soddisfazione alla venezuelana, ha ribadito che lei è l’unica per la quale prova interesse nella Casa del Grande Fratello Vip.

