Oriana Marzoli scorda Daniele Dal Moro con il fidanzato Cristiano Iovino?/ É polemica: l’avvistamento hot!

Grande fratello, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati: spunta il nuovo amore, Cristiano Iovino

Oriana Marzoli e Cristiano Iovino accendono il gossip che li vede formare una coppia top secret, ai danni di Daniele Dal Moro, dopo la fine della lovestory degli “Oriele”. Quest’ultimo é l’acronimo che nel web indica la coppia che in origine formavano al Grande Fratello vip 7 Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, divenuti grazie al supporto dei fandom i “Barbie e Ken” made in Italy.

Eppure, dopo i vari tira e molla, gli Oriele sono giunti alla loro rottura in definitiva. Soprattutto alla luce del nuovo avvistamento in hotel di Oriana Marzoli con Cristiano Iovino. Il gossip su un nuovo flirt sul nascere, che vedrebbe la sexy italo-venezuelana fare coppia con lo sportivo più sexy del momento al centro della cronaca rosa, esplode con una segnalazione di fonti insider che nel web testimonierebbero di aver visto a cena insieme i due vipponi.

I due sedicenti piccioncini si lasciano beccare insieme in un resort di Milano, presumibilmente per i celebrativi del compleanno di Oriana, che spegnerebbe 32 candeline come i suoi anni appena compiuti. E in più potrebbero aver condiviso la stessa camera in hotel!

Web diviso sul “triangolo”

L’ex concorrente del Grande Fratello vip 7 avrebbe quindi scordato Daniele Dal Moro col bel Iovino e i due avvistati hanno postato la stessa storia sui loro profili su Instagram, segno social che avrebbero trascorso del tempo di intimità, magari proprio in coppia. Anche se Oriana Marzoli e Cristiano Iovino potrebbero anche “solo” aver avviato una frequentazione, anche in termini di amicizia.

Il tutto, relativamente al nuovo incontro di dominio pubblico, accade dopo che la ormai conclamata nei coppia vip é stata immortalata a cena con Antonella Fiordelisi e Salvatore Angelucci.

Nel frattempo, intanto, l’opinione dell’occhio pubblico nel web si divide a metà tra chi approva la nuova possibile coppia vip, Oriana Marzoli e Cristiano Iovino, e chi invece tra i fan degli Oriele taccia Barbie Venezuela di non essere interessata all’amore. Se non per servirsi degli uomini vip nel montare lovestory volte alla visibilità e al tornaconto economico e, in questi termini, l’ex di lei, Dal Moro, sarebbe una vittima della sua spasmodica tendenza al narcisismo.

